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Son dakika: 28 Şubat davası ile ilgili önemli gelişme! Çevik Bir, Çetin Doğan, Kemal Gürüz'ün müebbet hapsi onaylandı

Son dakika haberine göre Bölge Adliye Mahkemesi 21. Ceza Dairesi, davasında 18 sanığa verilen cezalarını hukuka uygun buldu. 10 sanık hakkındaki dava zaman aşımı nedeniyle düştü. Çevik Bir, , 'ün müebbet hapsi onaylandı. Eski Genelkurmay Başkanı hakkındaki karar ölüm nedeniyle düştü.

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Giriş Tarihi: 23.06.2020 Güncelleme Tarihi: 23.06.2020
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28 ŞUBAT DAVASI İLE İLGİLİ ÖNEMLİ GELİŞME

, 103 sanıklı davasında verilen mahkumiyet kararlarını onayladı.

18 sanığa "Türkiye Cumhuriyeti Icra Vekilleri Heyetini Cebren Iskat veya Vazife Görmekten Cebren Men Etmek" suçundan verilen hapis cezaları onaylandı…

Dönemin Genelkurmay 2. Başkanı emekli Orgeneral Çevik Bir ve Genelkurmay Harekat Başkanı emekli Orgeneral 'a verilen cezaları onaylandı.

Eski YÖK Başkanı Prof. Dr. Halil 'e verilen müebbet hapis cezası yerinde bulundu.

Yargılama aşamasında hayatını kaybeden dönemin Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral dahil 6 sanık hakkında ölüm nedeniyle düşme kararı verildi.

İstinaf Mahkemesi, yüklenen suçları işledikleri sabit olmaması nedeniyle 68 sanık hakkında verilen beraat kararlarını ise onayladı. İstinaf Mahkemesi, 10 sanık hakkındaki dava zaman aşımının dolması nedeniyle verilen düşme kararını da onayladı.

Sanıklar Çevik Bir, Çetin Dogan, Yıldırım Türker, Fevzi Türkeri, Hakkı Kılınç, Erdogan Öznal, Ahmet Çörekçi, Aydan Erol, Cevat Temel Özkaynak, Çetin Saner, Erol Özkasnak, Gürüz, Hayri Bülent Alpkaya, İdris Koralp, İlhan Kılınç, Kenan Deniz, Muhiddin Erdal Şenel ve Vural Avar hakkında " İcra Vekilleri Heyetini Cebren Iskat veya Vazife Görmekten Cebren Men Etmek" suçundan verilen hapis cezası onaylandı…

Ankara 21. ceza Dairesi'nin kararının gerekçesinde şu tespitlere yer verildi:

"Sanıkların Türk Silahlı Kuvvetlerinde üst düzey komuta yetki ve görevleri çerçevesinde zorlayıcı, korkutucu, cebri gücü, 4 Şubat 1997 tarihinde tankların yürütülmesi, hükümete karsı darbe yapılabileceği izlenimleri oluşturacak tarzda hareket edilip, bu yönde faaliyetlerle kamuoyunda cebri güç algısı oluşturdukları, Türk Silahlı Kuvvetlerinin hiyerarşik yapısında ve mensubu oldukları silahlı güce ve kaynağını Anayasadan ve yasalardan almayan hukuka aykırı bir yetkiye dayanmak suretiyle meydana getirdikleri Batı Çalışma Grubu oluşumu ile fikir ve eylem birliği içinde hareket ederek askeri gücün darbe yapacağı iması karsısında, devletin ve yüce milletin daha fazla zarar görmesinin engellenmesi amacıyla Başbakan Necmettin Erbakan tarafından bu yönde oluşan iradeyle 54. Hükümeti istifa etmek zorunda bırakılmak ve icra organını cebren ıskata veya vazifeden men etme zararlı sonucunu meydana getirmek suretiyle, üzerlerine atılı suçu isledikleri dosyadaki tüm bilgi, belge ve beyanlardan anlaşılmaktadır."

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