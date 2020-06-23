Ankara İstinaf Mahkemesi, 103 sanıklı 28 Şubat davasında verilen mahkumiyet kararlarını onayladı.

18 sanığa "Türkiye Cumhuriyeti Icra Vekilleri Heyetini Cebren Iskat veya Vazife Görmekten Cebren Men Etmek" suçundan verilen hapis cezaları onaylandı…

Dönemin Genelkurmay 2. Başkanı emekli Orgeneral Çevik Bir ve Genelkurmay Harekat Başkanı emekli Orgeneral Çetin Doğan'a verilen müebbet hapis cezaları onaylandı.

Eski YÖK Başkanı Prof. Dr. Halil Kemal Gürüz'e verilen müebbet hapis cezası yerinde bulundu.

Yargılama aşamasında hayatını kaybeden dönemin Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı dahil 6 sanık hakkında ölüm nedeniyle düşme kararı verildi.



İstinaf Mahkemesi, yüklenen suçları işledikleri sabit olmaması nedeniyle 68 sanık hakkında verilen beraat kararlarını ise onayladı. İstinaf Mahkemesi, 10 sanık hakkındaki dava zaman aşımının dolması nedeniyle verilen düşme kararını da onayladı.

Sanıklar Çevik Bir, Çetin Dogan, Yıldırım Türker, Fevzi Türkeri, Hakkı Kılınç, Erdogan Öznal, Ahmet Çörekçi, Aydan Erol, Cevat Temel Özkaynak, Çetin Saner, Erol Özkasnak, Halil Kemal Gürüz, Hayri Bülent Alpkaya, İdris Koralp, İlhan Kılınç, Kenan Deniz, Muhiddin Erdal Şenel ve Vural Avar hakkında "Türkiye Cumhuriyeti İcra Vekilleri Heyetini Cebren Iskat veya Vazife Görmekten Cebren Men Etmek" suçundan verilen hapis cezası onaylandı…

Ankara 21. ceza Dairesi'nin kararının gerekçesinde şu tespitlere yer verildi:

"Sanıkların Türk Silahlı Kuvvetlerinde üst düzey komuta yetki ve görevleri çerçevesinde zorlayıcı, korkutucu, cebri gücü, 4 Şubat 1997 tarihinde tankların yürütülmesi, hükümete karsı darbe yapılabileceği izlenimleri oluşturacak tarzda hareket edilip, bu yönde faaliyetlerle kamuoyunda cebri güç algısı oluşturdukları, Türk Silahlı Kuvvetlerinin hiyerarşik yapısında ve mensubu oldukları silahlı güce ve kaynağını Anayasadan ve yasalardan almayan hukuka aykırı bir yetkiye dayanmak suretiyle meydana getirdikleri Batı Çalışma Grubu oluşumu ile fikir ve eylem birliği içinde hareket ederek askeri gücün darbe yapacağı iması karsısında, devletin ve yüce milletin daha fazla zarar görmesinin engellenmesi amacıyla Başbakan Necmettin Erbakan tarafından bu yönde oluşan iradeyle 54. Hükümeti istifa etmek zorunda bırakılmak ve icra organını cebren ıskata veya vazifeden men etme zararlı sonucunu meydana getirmek suretiyle, üzerlerine atılı suçu isledikleri dosyadaki tüm bilgi, belge ve beyanlardan anlaşılmaktadır."