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28 Şubat'ın kritik isimlerinden İsmail Hakkı Karadayı öldü

Son dakika haberine göre; postmodern darbesinin kritik isimlerinden 22'nci Genelkurmay Başkanı , tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

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Giriş Tarihi: 26.05.2020 Güncelleme Tarihi: 26.05.2020
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28 ŞUBAT'IN KRİTİK İSMİ ÖLDÜ!

Türk Silahlı Kuvvetlerinin 22'nci Genelkurmay Başkanı, döneminde Genelkurmay Başkanı görevinde olan ve ardından açılan davada yargılanan emekli Orgeneral hayatını kaybetti. teşhisi konan Karadayı birçok ameliyat geçirmişti. Karadayı'nın yüksek ateş ve enfeksiyon nedeniyle hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

28 ŞUBAT'IN KİLİT İSMİ

1932 doğumlu olan İsmail Hakkı Karadayı 30 ağustos 1994 tarihinden geçerli olmak üzere görevine atanmış. 28 Şubat'ta postmodern darbe olarak adlandırılan sürecin kilit isimlerinin başında geliyordu.

Son dakika: 28 Şubat döneminin kritik ismi İsmail Hakkı Karadayı hayatını kaybetti |Video SON DAKİKA: 28 ŞUBAT DÖNEMİNİN KRİTİK İSMİ İSMAİL HAKKI KARADAYI HAYATINI KAYBETTİ |VİDEO

İSMAİL HAKKI KARADAYI KİMDİR?

'nin 22'nci Genelkurmay Başkanı olan Orgeneral Karadayı, 1932 yılında Çankırı'da doğmuş, 1951 yılında Kara Harp Okulu'ndan, 1953 yılında Uçaksavar Okulu'ndan mezun olmuştur.

1961 yılına kadar Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı çeşitli birlik ve kurumlarda Takım Komutanlığı ve Karargâh Subaylığı yapmıştır. 1977'de Tuğgeneral, 1985'te Korgeneral, 1989 yılında da Orgeneral olmuştur. Orgeneral rütbesi ile Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanlığı, 1'inci Komutanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı görevlerini yürütmüş, 30 Ağustos 1994 tarihinde atandığı Genelkurmay Başkanlığı görevinden 30 Ağustos 1998 tarihinde emekliye ayrılmıştır.

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