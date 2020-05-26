28 Şubat'ın kritik isimlerinden İsmail Hakkı Karadayı öldü
Son dakika haberine göre; 28 Şubat postmodern darbesinin kritik isimlerinden 22'nci Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin 22'nci Genelkurmay Başkanı, 28 Şubat döneminde Genelkurmay Başkanı görevinde olan ve ardından açılan davada yargılanan emekli Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı hayatını kaybetti. Kanser teşhisi konan Karadayı birçok ameliyat geçirmişti. Karadayı'nın yüksek ateş ve enfeksiyon nedeniyle hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.
28 ŞUBAT'IN KİLİT İSMİ
1932 Çankırı doğumlu olan İsmail Hakkı Karadayı 30 ağustos 1994 tarihinden geçerli olmak üzere Genelkurmay Başkanlığı görevine atanmış. 28 Şubat'ta postmodern darbe olarak adlandırılan sürecin kilit isimlerinin başında geliyordu.
İSMAİL HAKKI KARADAYI KİMDİR?
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 22'nci Genelkurmay Başkanı olan Orgeneral Karadayı, 1932 yılında Çankırı'da doğmuş, 1951 yılında Kara Harp Okulu'ndan, 1953 yılında Uçaksavar Okulu'ndan mezun olmuştur.
1961 yılına kadar Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı çeşitli birlik ve kurumlarda Takım Komutanlığı ve Karargâh Subaylığı yapmıştır. 1977'de Tuğgeneral, 1985'te Korgeneral, 1989 yılında da Orgeneral olmuştur. Orgeneral rütbesi ile Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanlığı, 1'inci Ordu Komutanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı görevlerini yürütmüş, 30 Ağustos 1994 tarihinde atandığı Genelkurmay Başkanlığı görevinden 30 Ağustos 1998 tarihinde emekliye ayrılmıştır.
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