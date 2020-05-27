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Haberler Galeri 28 Şubat zulmünün baş mimarı İsmail Hakkı Karadayı 27 Mayıs darbesinin yıl dönümünde gömüldü

28 Şubat zulmünün baş mimarı İsmail Hakkı Karadayı 27 Mayıs darbesinin yıl dönümünde gömüldü

Türkiye'de, kışla-siyaset ilişkisiyle şekillenen dönemlerden birine damgasını vuran önemli isimlerden Eski Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı, dün 88 yaşında yaşamını yitirdi. Genelkurmay Başkanlığı yaptığı dönem, post-modern darbe olarak tarihe geçen 28 Şubat dönemine denk gelmiş, Karadayı da bu dönemde aktif bir rol oynamıştı. 28 Şubat zulmünün mimarı Karadayı, 27 Mayıs darbesinin 60. yıl dönümünde gömüldü.

Giriş Tarihi: 27.05.2020 14:44 Güncelleme Tarihi: 27.05.2020 14:48
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28 Şubat zulmünün baş mimarı İsmail Hakkı Karadayı 27 Mayıs darbesinin yıl dönümünde gömüldü

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 22'nci Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı, dün tedavi gördüğü hastanede çoklu organ yetmezliği ve septisemi nedeniyle hayatını kaybetmişti. Karadayı için bugün hastane bahçesinde askeri tören düzenlendi. Törenin ardından cenaze namazı kılınan Karadayı'nın naaşı Çengelköy Mezarlığı'na götürülerek defnedildi.

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28 Şubat zulmünün baş mimarı İsmail Hakkı Karadayı 27 Mayıs darbesinin yıl dönümünde gömüldü

27 MAYIS DARBESİNİN YIL DÖNÜMÜNDE GÖMÜLDÜ
28 Şubat darbesinin baş aktörü İsmail Hakkı Karadayı'nın 27 Mayıs darbesinin yıl dönümünde gömülmesi dikkatlerden kaçmadı.

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28 Şubat zulmünün baş mimarı İsmail Hakkı Karadayı 27 Mayıs darbesinin yıl dönümünde gömüldü

Bu dönemde siyasete müdahale suçlamaları nedeniyle müebbet hapse mahkum olan ve yaşlılık ile hastalık nedeniyle adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Karadayı, 'darbeci' olarak anılmaktan olduğu kadar, 28 Şubat'a post-modern darbe yakıştırması yapılmasından da rahatsız olmuştu. Bu rahatsızlığını, darbeleri araştırmak üzere kurulan TBMM Araştırma Komisyonu'nda dile getirmişti. Karadayı'nın ifadeleri ile birlikte, dönemin darbe sürecinden kendisini sorumlu tutan siyasetçilerin ifadeleri de komisyon tutanaklarına yansımıştı. İşte tüm bu süreçte yaşananlar..

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28 Şubat zulmünün baş mimarı İsmail Hakkı Karadayı 27 Mayıs darbesinin yıl dönümünde gömüldü

Türkiye siyasi tarihine post-modern darbe olarak geçen 28 Şubat süreci 1995 genel seçimlerinde Refah Partisi'nin birinci parti çıkmasıyla başladı. 1996 yılında kurulan DYP-ANAP hükümeti güvenoyu alamayınca RP-DYP hükümeti kurulmuş Necmettin Erbakan başbakan olmuştu.

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28 Şubat zulmünün baş mimarı İsmail Hakkı Karadayı 27 Mayıs darbesinin yıl dönümünde gömüldü

Ancak hem bu hükümetin kurulmaması için hem de hükümet kurulduktan sonraki süreçte Türk Silahlı Kuvvetleri'nin o dönemdeki komuta kademesi ve Genelkurmay Başkanı Karadayı'nın etkin rol oynadığı, 'laiklik kaygısı' temeline oturtulan 28 Şubat süreci yaşandı.