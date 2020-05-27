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28 Şubat zulmünün baş mimarı İsmail Hakkı Karadayı 27 Mayıs darbesinin yıl dönümünde gömüldü
Türkiye'de, kışla-siyaset ilişkisiyle şekillenen dönemlerden birine damgasını vuran önemli isimlerden Eski Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı, dün 88 yaşında yaşamını yitirdi. Genelkurmay Başkanlığı yaptığı dönem, post-modern darbe olarak tarihe geçen 28 Şubat dönemine denk gelmiş, Karadayı da bu dönemde aktif bir rol oynamıştı. 28 Şubat zulmünün mimarı Karadayı, 27 Mayıs darbesinin 60. yıl dönümünde gömüldü.
Giriş Tarihi: 27.05.2020 14:44 Güncelleme Tarihi: 27.05.2020 14:48
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