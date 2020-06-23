Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın'dan kritik ABD zirvesi
Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert C. O'Brien ile telefonla görüştü. Kalın ve O'Brien, Libya hakkında kritik bir zirve gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert C. O'Brien ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Libya, Suriye ve terörle mücadele konuları etraflıca ele alındı.
Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, İbrahim Kalın ve Robert C. O'Brien arasında bir telefon görüşmesinin gerçekleştiği belirtildi.
Açıklamada, "Gerçekleşen telefon görüşmesinde Libya, Suriye ve terörle mücadele konuları etraflıca ele alındı. Bunun yanı sıra, COVİD-19 salgınıyla mücadele kapsamında sağlık sektörü başta olmak üzere ikili ekonomik ilişkiler görüşüldü. Libya'da sürdürülebilir ateşkes için uygun koşulların sağlanması, uluslararası meşruiyete sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin güvenlik kaygılarının giderilmesi ve müzakere sürecine dönülmesi gerektiği belirtildi. BM öncülüğünde siyasi çözüm sürecinin işletilebilmesi için meşru ve güvenilir aktörlerin desteklenmesinin önemi vurgulandı. Suriye'de siyasi çözüm sürecini hızlandırmak için Anayasa Komitesi çalışmalarının somut neticeler vermesi ve İdlib'de sağlanan ateşkesin sürdürülmesi yönündeki ortak beklenti yinelendi" denildi.
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