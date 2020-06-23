Son dakika: Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan cemaatle namaz açıklaması

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş yaptığı açıklamada, "Yarın itibarıyla maske ve mesafeye dikkat ederek camileri sabah, akşam ve yatsı vakitlerinde de cemaatle namaza açıyoruz" ifadelerine yer verdi.

Daha önceden alınan bir kararla öğlen ve ikinci namazları cemaatle kılınmaya başlanmıştı. Yeni karar ile artık 5 vakit namaz cemaatle kılınabilecek.

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