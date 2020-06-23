Macron'dan Türkiye'ye küstah sözler: Yaptıkları bizim hedeflerimize aykırı, bunu kabul etmiyoruz

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Fransa ve Tunus, Libya'da tarafların ateşkesi sağlaması ve bölgede güvenliği sağlamak için Birleşmiş Milletler çerçevesinde müzakerelerin tekrar başlamasına yönelik verdikleri taahhütleri yerine getirmesini istiyor." dedi.

"HERKESİN SORUMLULUĞU VAR"

Macron, Elysee Sarayı'nda Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said ile görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

"Fransa ve Tunus, Libya'da tarafların ateşkesi sağlaması ve bölgede güvenliği sağlamak için Birleşmiş Milletler çerçevesinde müzakerelerin tekrar başlamasına yönelik verdikleri taahhütleri yerine getirmesini istiyor." ifadelerini kullanan Macron, bu konuda herkesin sorumluluğu bulunduğunu kaydetti.

ÇİĞNEDİKLERİ ULUSLARARASI HUKUKA SARILDILAR

Macron, Fransa'nın Akdeniz'in güvenliğine önem verdiğini belirterek, "Türkiye tüm kurallara aykırı davranarak ve birçok Avrupa ülkesinin çıkarlarını çiğneyerek Libya hükümeti ile anlaşmalar yapması, Güney Kıbrıs Rum Yönetiminin egemenliğine saygı göstermemesi ve Libya'da yürüttüğü siyaset uluslararası hukuka aykırıdır. Türkiye, bunları yaparak NATO müttefiki olarak bekleneni yapmıyor. Türkiye'nin yaptıkları Avrupalı olarak bizim hedeflerimize aykırı. Türkiye'nin Libya'da oynadığı rolü kabul etmiyoruz." ifadelerini kullandı. Macron, Libya'nın gelecek aylarda Suriye'nin durumunda olmasını istemediğini belirtti.

TÜRKİYE'NİN KARARLI ADIMLARI ÇILDIRTIYOR

Hatırlanacağı üzere sürecin en başında Doğu Akdeniz'de 'Kıbrıs Türkleri'nin hakkı yok sayılarak imzalar atılmaya kalkılmış Libya halkına ait zenginliklere göz koyularak darbeci Hafter ile burada kendi amaçları için mücadele etmişlerdi. Ancak Türkiye'nin uluslararası hukuka dayanan kararlı adımları bu bölgedeki kirli emelleri engelledi.

DARBECİ SİSİ DESTEKÇİ MACRON

Tunus ve Mısır'a karşı sorumlulukları bulunduğunu aktaran Macron, "(Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-) Sisi'nin, sınıra doğru askerlerin gelmesi nedeniyle endişelenmesi meşrudur." dedi.

Tunus Cumhurbaşkanı Said ise burada olmaktan ve Tunuslarının sesini duyurmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi. Libya hükümetinin meşru olduğunu ancak bunun geçici olduğunu ileri süren Said, Tunus'un Libya'daki krizden en çok etkilenen ülkelerden olduğunu belirtti.

Said, Libya'da acil ateşkesten yana olduklarını ve yabancıların müdahalede bulunmaması gerektiğini dile getirdi. Kays Said, Libya halkına kendi egemenliğini sağlama konusunda fırsat verilmesi gerektiğini söyledi.