23 Haziran 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Macron'dan Türkiye'ye küstah sözler: Yaptıkları bizim hedeflerimize aykırı, bunu kabul etmiyoruz

Macron'dan Türkiye'ye küstah sözler: Yaptıkları bizim hedeflerimize aykırı, bunu kabul etmiyoruz

Macron, " tüm kurallara aykırı davranarak ve birçok Avrupa ülkesinin çıkarlarını çiğneyerek hükümeti ile anlaşmalar yapması, egemenliğine saygı göstermemesi ve Libya'da yürüttüğü siyaset uluslararası hukuka aykırıdır. Türkiye Libya'da tehlikeli oyun oynuyor." dedi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 23.06.2020 Güncelleme Tarihi: 23.06.2020
ABONE OL
MACRON'DAN TÜRKİYE'YE KÜSTAH SÖZLER!

Emmanuel Macron, "Fransa ve Tunus, 'da tarafların ateşkesi sağlaması ve bölgede güvenliği sağlamak için çerçevesinde müzakerelerin tekrar başlamasına yönelik verdikleri taahhütleri yerine getirmesini istiyor." dedi.

"HERKESİN SORUMLULUĞU VAR"

Macron, 'nda ile görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

"Fransa ve Tunus, Libya'da tarafların ateşkesi sağlaması ve bölgede güvenliği sağlamak için Birleşmiş Milletler çerçevesinde müzakerelerin tekrar başlamasına yönelik verdikleri taahhütleri yerine getirmesini istiyor." ifadelerini kullanan Macron, bu konuda herkesin sorumluluğu bulunduğunu kaydetti.

ÇİĞNEDİKLERİ ULUSLARARASI HUKUKA SARILDILAR

Macron, Fransa'nın Akdeniz'in güvenliğine önem verdiğini belirterek, " tüm kurallara aykırı davranarak ve birçok Avrupa ülkesinin çıkarlarını çiğneyerek Libya hükümeti ile anlaşmalar yapması, egemenliğine saygı göstermemesi ve Libya'da yürüttüğü siyaset uluslararası hukuka aykırıdır. Türkiye, bunları yaparak müttefiki olarak bekleneni yapmıyor. Türkiye'nin yaptıkları Avrupalı olarak bizim hedeflerimize aykırı. Türkiye'nin Libya'da oynadığı rolü kabul etmiyoruz." ifadelerini kullandı. Macron, Libya'nın gelecek aylarda Suriye'nin durumunda olmasını istemediğini belirtti.

TÜRKİYE'NİN KARARLI ADIMLARI ÇILDIRTIYOR

Hatırlanacağı üzere sürecin en başında 'de 'Kıbrıs Türkleri'nin hakkı yok sayılarak imzalar atılmaya kalkılmış Libya halkına ait zenginliklere göz koyularak darbeci Hafter ile burada kendi amaçları için mücadele etmişlerdi. Ancak Türkiye'nin uluslararası hukuka dayanan kararlı adımları bu bölgedeki kirli emelleri engelledi.

DARBECİ SİSİ DESTEKÇİ MACRON

Tunus ve 'a karşı sorumlulukları bulunduğunu aktaran Macron, "(Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-) Sisi'nin, sınıra doğru askerlerin gelmesi nedeniyle endişelenmesi meşrudur." dedi.

Tunus Cumhurbaşkanı Said ise burada olmaktan ve Tunuslarının sesini duyurmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi. Libya hükümetinin meşru olduğunu ancak bunun geçici olduğunu ileri süren Said, Tunus'un Libya'daki krizden en çok etkilenen ülkelerden olduğunu belirtti.

Said, Libya'da acil ateşkesten yana olduklarını ve yabancıların müdahalede bulunmaması gerektiğini dile getirdi. Kays Said, Libya halkına kendi egemenliğini sağlama konusunda fırsat verilmesi gerektiğini söyledi.

Trump ve Macron'dan Libya açıklaması TRUMP VE MACRON'DAN LİBYA AÇIKLAMASI
Son dakika: Libya hükümetinden Hafter'e şok! Yolsuzluk belgeleri ortaya çıktı SON DAKİKA: LİBYA HÜKÜMETİNDEN HAFTER'E ŞOK! YOLSUZLUK BELGELERİ ORTAYA ÇIKTI
Libya halkı, darbeci Sisi'ye karşı Türk bayraklarıyla gösteri yaptı LİBYA HALKI, DARBECİ SİSİ'YE KARŞI TÜRK BAYRAKLARIYLA GÖSTERİ YAPTI
Libya hükümeti, Sisi'nin tehdidini savaş ilanı olarak gördüğünü açıkladı LİBYA HÜKÜMETİ, SİSİ'NİN TEHDİDİNİ SAVAŞ İLANI OLARAK GÖRDÜĞÜNÜ AÇIKLADI

DİĞER DÜNYA HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA