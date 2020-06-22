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Türkiye'nin milli imkanlarla yaptığı Hisar-O Suriye sınırına konuşlandırıldı

'nin milli imkanlarla geliştirdiği orta irtifa hava savunma sistemi -O  sınırına konuşlandırıldı. Hisar-O, 50-60 kilometreden savaş uçaklarını tespit edebiliyor, 60 ayrı hedefi aynı anda takip edebiliyor, seyir füzeleri ve havadan karaya füzelere karşı koruma kalkanı sağlıyor.

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Giriş Tarihi: 22.06.2020 Güncelleme Tarihi: 22.06.2020
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'nin milli imkanlarla geliştirdiği orta irtifa hava savunma sistemi -O, Bahar Kalkanı Harekatı'ndan sonra hem içine hem de Türkiye-Suriye sınırına konuşlandırıldı.

SURİYE SINIRINA YAKIN BİR NOKTADA KONUŞLANDIRILDI

Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir'in Bahar Kalkanı Harekatı sırasında Hisar-O hava savunma sisteminin Suriye sınırına yerleştirileceğini açıklamasının ardından, sistemin ilk partisi nihayet Suriye sınırına yakın bir noktada konuşlandırıldı.

HİSAR HAVA SAVUNMA SİSTEMİ ÖZELLİKLERİ

ve Roketsan liderliğinde 2007'den itibaren geliştirilmekte olan Orta İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi Hisar-O, sabit birlikler ile kritik tesislerin savaş uçakları, helikopterler, İnsansız Hava Araçları, seyir füzeleri ve havadan karaya füzelere karşı hava savunma görevini icra ediyor. Hisar-O, 18 batarya ve maksimum 25 kilometre menzile, 15 kilometre de irtifaya sahip olarak 40 ile 60 kilometreden savaş uçağını tespit edip, 60 hedefi aynı anda takip edebiliyor.

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