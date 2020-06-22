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Türkiye'de sokak çağrısı yapan Aytuğ Atıcı CHP'li gençleri Fransa'ya prova için götürmüş!

Önceki gün 'de sokak çağrısı yapan 'li 'nın bu çağrısının can bulması için adeta prova yaptırmak için CHP'li gençleri 'daki eylemlere götürdüğü ortaya çıktı. İşte çarpıcı ayrıntılar...

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Giriş Tarihi: 22.06.2020 Güncelleme Tarihi: 22.06.2020
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CHP'Lİ GENÇLERİ FRANSA'YA PROVA İÇİN GÖTÜRMÜŞ!

'li Prof. Dr. , bir televizyon kanalındaki tartışma programında sokak çağrısında bulundu. Atıcı, "Muhalefet partilileri olarak bende muhalefet partisinin bir mensubuyum. Biz kendimize ne dersler çıkarmak zorundayız bunun altını çizmemiz lazım buna göre de Türkiye'yi örgütlememiz lazım. Örgütleme yolu da kesinlikle sokaktan geçmek zorundadır" dedi.

Son dakika: CHP'li Aytuğ Atıcı'dan canlı yayında skandal ifadeler! Sokak çağrısında bulundu |Video SON DAKİKA: CHP'Lİ AYTUĞ ATICI'DAN CANLI YAYINDA SKANDAL İFADELER! SOKAK ÇAĞRISINDA BULUNDU |VİDEO

GENÇLERİ PROVAYA GÖTÜRMÜŞ!

CHP'li Aytuğ Atıcı'nın 2018'de 'daki eylemlerinede CHP'li gençlerle beraber katılmıştı. İşte CHP'li Aytuğ Atıcı'nın "Adeta Gezi olaylarını andıran bir hava var" dediği ve CHP'li gençleri Fransa'ya götürerek sokak eylemlerine katıldıkları o anlar...

Türkiye'de sokak çağrısı yapan Aytuğ Atıcı CHP'li gençleri Fransa'ya prova için götürmüş! TÜRKİYE'DE SOKAK ÇAĞRISI YAPAN AYTUĞ ATICI CHP'Lİ GENÇLERİ FRANSA'YA PROVA İÇİN GÖTÜRMÜŞ!

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