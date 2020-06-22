22 Haziran 2020, Pazartesi
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Son dakika: Cumhuriyet’in tekzip ajitasyonu! “Anayasa ihlal mi ediliyor?” başlığı ile algı

, metni adı altında 2019 yılından bu yana 23 tekzip yayınlamıştı. Bugün ise Cumhuriyet manşetinde “ ihlal mi ediliyor?” başlığını atarak yalan haberlerine karşı mağdurlara tanınan tekzip ve düzeltme hakkını gazeteciliğin özgürlüğünün kısıtlandığı algısıyla sundu. Hatta gerçek dışı yalan içerikli haberler için ise ‘Belgeli haberlerdi’ diyerek okuyucusunu kandırmaya çalıştı.

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Giriş Tarihi: 22.06.2020 Güncelleme Tarihi: 22.06.2020
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CUMHURİYET’İN TEKZİP AJİTASYONU!

, metni adı altında 2019 yılından bu yana 23 tekzip yayınlamıştı. Bu alanda şampiyonluğu elinde tutan Cumhuriyet, en son Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı 'un Kuzguncuk'taki evi ile ilgili yayınladığı üç yalan haberi, birinci sayfasından tekzip metnini yayınlayarak düzeltmek durumunda kalmıştı.

YİNE CUMHURİYET YİNE ALGI!

Cumhuriyet Gazetesi bugün de manşetinden " ihlal mi ediliyor?" başlığını attı. Bunu yaparken tekzip ve düzeltme metinleri hakkında bir tartışma açmaya yeltendi. Gazete, gerçekleri yazdığını iddia ederek manşetten haberlerin yargılandığını, ekonomik yaptırımlar uygulandığını ileri sürdü.

GAZETECİLİK ÖZGÜRLÜĞÜ YOKMUŞ İNTİBAI VERİLDİ

Cumhuriyet, hukuki bir hak olan tekzip ve düzeltme metni üzerinden bile gazetecilik özgürlüğünün kısıtlandığı algısını oluşturmaya çalıştı. Gazete, tekzip yediği haberler için bir de 'belgeli haberler' yalanına sığınarak okuyucunu aldatmaya çalıştı. Oysaki bu tekzip ve düzeltme kararları, Cumhuriyet'in mağdur ettiği kişiler tarafından mahkemeye yapılan başvurular sonucu alınıyor. Alınan karara üst yargı makamlarında itiraz hakkı bulunuyor. (DAMLA KAYA/SABAH)

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