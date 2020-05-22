Basın İlan Kurumu'ndan Cumhuriyet Gazetesi'ne yalanlama! "Bu hedef gösterici yaklaşımı ve medya dilini esefle kınıyoruz"
Cumhuriyet Gazetesi'nin, Rekor ‘Altun’ cezası” başlıklı haberine Basın İlan Kurumu'ndan yalanlama geldi. Söz konusu haberde, İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un baskısı ile Cumhuriyet Gazetesi'ne ceza kesildiği öne sürülmüştü. BİK'ten yapılan açıklamada, "1961 yılında kurulan Basın İlan Kurumu istek veya talimatla hareket etmez. Basın İlan Kurumu, Cumhuriyet Gazetesi’ne Basın Ahlak Esasları ve kurumumuzun sorumlu olduğu mevzuat maddeleri ihlal edildiği için yasal müeyyide uygulamıştır. Bu hedef gösterici yaklaşımı ve medya dilini esefle kınıyoruz."denildi.
Cumhuriyet Gazetesi'nin, Rekor 'Altun' cezası" manşetine Basın İlan Kurumu'ndan yalanlama geldi. Söz konusu haberde, Basın İlan Kurumu'nun Cumhuriyet Gazetesi'ne Fahrettin Altun'un isteği doğrultusunda Cumhuriyet Gazetesi'ne ceza verdiği öne sürülmüştü. BİK'ten yapılan açıklamada, "1961 yılında kurulan Basın İlan Kurumu istek veya talimatla hareket etmez. Basın İlan Kurumu, Cumhuriyet Gazetesi'ne Basın Ahlak Esasları ve kurumumuzun sorumlu olduğu mevzuat maddeleri ihlal edildiği için yasal müeyyide uygulamıştır. Bu hedef gösterici yaklaşımı ve medya dilini esefle kınıyoruz." denildi.
BASIN İLAN KURUMU'NDAN CUMHURİYET'E YALANLAMA
Basın İlan Kurumu'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Cumhuriyet Gazetesi'nin 22 Mayıs 2020 tarihli nüshasında "Rekor 'Altun' cezası" manşeti kullanılmıştır. Bu manşet altında yapılan haberde, Basın İlan Kurumu'nun Cumhuriyet Gazetesi'ne Fahrettin Altun'un isteği doğrultusunda müeyyide uyguladığı iddia edilmiştir. Söz konusu manşet ve haber doğruları yansıtmamakta ve gerçeği çarpıtmaktadır.
Cumhuriyet Gazetesi'nin "Saraydaki gücünü kullanan Fahrettin Altun istedi" üst başlığıyla verdiği "Rekor 'Altun' cezası" manşeti, "Haberciliğe sopa" spot başlığı ve ifadeleri, Cumhuriyet Gazetesi'nin daha önce de ceza almasına neden olan taraflı, kışkırtıcı ve hedef gösterici dil ve üslubuna örnek teşkil etmektedir.
1961 yılında kurulan Basın İlan Kurumu istek veya talimatla hareket etmez. Basın İlan Kurumu, Cumhuriyet Gazetesi'ne Basın Ahlak Esasları ve kurumumuzun sorumlu olduğu mevzuat maddeleri ihlal edildiği için yasal müeyyide uygulamıştır. Bu hedef gösterici yaklaşımı ve medya dilini esefle kınıyoruz.
Basın İlan Kurumu bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bütün kararlarında ve yaptırımlarında başta Anayasa olmak üzere ilgili yasalar ve Basın Ahlak Esasları ile belirlenmiş mevzuat çerçevesinde açık ve şeffaf kararlar almaya devam edecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Oda TV avukatlarının FETÖ sicilleri kabarık çıktı
- Başkan Erdoğan'dan koronavirüs mesajı
- Bakan Koca vaka sayılarını açıkladı
- Banu Özdemir'e CHP sahip çıktı!
- Bahçeli'den camiden müzik skandalına sert tepki
- İçişleri'nden 'Seyahat İzin Belgesi' açıklaması
- Trump'ın kullandığı ilaç hakkında skandal gerçek
- 30 gün sonra Artvin'den vaka haberi geldi
- Başkan Erdoğan Irak Cumhurbaşkanı Salih ile görüştü
- İyi Parti’nin HDP elçisi belli oldu
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 30 gündür korona vakası görülmüyordu! O ilimizde yeni vaka alarmı
- Ziraat Bankası 6 ay ödemesiz destek kredisi başvuru sorgulama! 2020 Ziraat ihtiyaç kredisi ne zaman sonuçlanır?
- Kararname bekleyen öğretmenler dikkat! Tarih açıklandı! 18 Mart'ta atanan öğretmenler ne zaman göreve başlayacak?
- Yarın sokağa çıkma yasağı var mı? Hangi illerde olacak? 4 günlük bayramda sokağa çıkma yasağı ne zaman, hangi gün?
- Son dakika: Arefe günü kuaförler ve berberler çalışacak mı? 23 Mayıs yarın kuaförler açık mı?
- Bankalardan düşük faiz ve 3 ay ertelemeli bayram kredisi kampanyaları! 2020 bayram kredisi veren bankalar hangileri?
- 65 yaş üstü seyahat izin belgesi nasıl alınır? ALO 199 Vefa Destek Hattı ve e-Devlet seyahat izin belgesi başvuru ekranı
- Bayram mesajları 2020: En güzel anlamlı kısa ve uzun Ramazan Bayramı kutlama mesajları burada! (SMS, WhatsApp, Facebook)
- Arife günü ve bayramda marketler açık mı? 23-24-25-26 Mayıs sokağa çıkma yasağı marketler kaça kadar açık olacak?
- 500 bin işçinin ikramiyesi yatıyor! Kamu işçileri 13 günlük ilave tediye ödemeleri ne zaman? Tediye tarihleri...
- CANLI HARİTA! Türkiye ve dünya koronavirüs tablosu! 22 Mayıs corona vaka ve ölüm sayısı kaç oldu? Son durum...
- Son dakika: Bugün cuma namazı kılınacak mı? Camiler ne zaman açılacak? Cuma namazı ne zaman başlayacak?