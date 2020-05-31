Yalan haber merkezi Cumhuriyet! Bir günde manşetten 3 tekzip yayınlamak zorunda kaldılar

Cumhuriyet Gazetesi Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile ilgili yalan haberleri yüzünden bugün 1. sayfadan 3 yalan haberini düzeltmek zorunda kaldı.

TEKZİP YAYINLAMAK ZORUNDA KALDILAR

Yalan haberleri ile ünlü Cumhuriyet gazetesi bugünkü nüshasında 3 ayrı haberi için tekzip yayınlamak zorunda kaldı.

UTANÇ TABLOSU!

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Kuzguncuk'taki evi ile ilgili yayınladığı üç yalan haberi birinci sayfasından tekzip etmek zorunda kalan Cumhuriyet tarihi geçti. (Nazif Karaman/SABAH)