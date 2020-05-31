Yalan haber merkezi Cumhuriyet! Bir günde manşetten 3 tekzip yayınlamak zorunda kaldılar
"Cumhuriyet Gazetesi" yaptığı yalan haberler nedeniyle bugün okurları karşısına adeta bir utanç tablosu ile çıkmak zorunda kaldı. 3 farklı haberde 3 farklı gerçek dışı iddia ve ithamlar nedeniyle bugünkü Cumhuriyet Gazetesi adeta TEKZİP CUMHURİYET'İ olarak okurlarıyla buluştu. Gazetenin birinci sayfasında manşet dahil tam 3 farklı tekzip metni yer aldı. İşte Sabah'tan Nazif Karaman'ın haberini detayları...
Cumhuriyet Gazetesi Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile ilgili yalan haberleri yüzünden bugün 1. sayfadan 3 yalan haberini düzeltmek zorunda kaldı.
TEKZİP YAYINLAMAK ZORUNDA KALDILAR
Yalan haberleri ile ünlü Cumhuriyet gazetesi bugünkü nüshasında 3 ayrı haberi için tekzip yayınlamak zorunda kaldı.
UTANÇ TABLOSU!
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Kuzguncuk'taki evi ile ilgili yayınladığı üç yalan haberi birinci sayfasından tekzip etmek zorunda kalan Cumhuriyet tarihi geçti. (Nazif Karaman/SABAH)
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