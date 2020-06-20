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Cumhuriyet 23 tekzip yayınlayarak yalan haberin şampiyonu oldu

, , Evrensel ve gibi gazetelerin içeriklerine sahip olduğu listesindeki rakamlar ortaya çıktı. Cumhuriyet 23 yayınlayarak şampiyon oldu. Sabah’tan Damla Kaya’nın haberinin detayları…

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Giriş Tarihi: 20.06.2020 Güncelleme Tarihi: 20.06.2020
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'deki basın organlarının içerikleriyle ilgili bilgiler ortaya çıktı. 2019 yılının Ocak ayından itibaren bilgilerin yer aldığı ve düzletme metni listesinin rakamlarına bakıldığında , , ve Evrensel gibi gazetelerin yer aldığı görüldü.

YALAN HABERDE CUMHURİYET GAZETESİ BİR NUMARA

Listede Cumhuriyet Gazetesi'nin sayısına bakıldığında diğer gazetelere göre açık ara birinci oldu. Cumhuriyet, 23 tekzip yayınlarken, Birgün Gazetesi 13 tekziple ikinci sırada yerini aldı.

SÖZCÜ DE LİSTEDE

Anayurt Gazetesi ise tekzip yayınlamada yedi haberle üçüncü oldu. Sözcü, Evrensel ve Aydınlık Gazeteleri ise tekzip yayınlama listesinde beş yalan habere beş tekziple listede dördüncü oldu. Türkgün Gazetesi dört yalan habere tekzip yayınlayarak beşinci olurken, Yeniçağ Gazetesi üç tekzip yayınlamak suretiyle altıncı sırada yerini aldı. (Damla Kaya/Sabah)

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