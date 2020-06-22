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Pençe Harekatı şehidi Piyade Uzman Onbaşı Köse son yolculuğuna uğurlandı

Türk Silahlı Kuvvetleri () tarafından 'ta düzenlenen Pençe-Kaplan Harekatı'nda şehit olan (22), memleketi 'de son yolculuğuna uğurlandı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 22.06.2020 Güncelleme Tarihi: 22.06.2020
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PENÇE HAREKATI ŞEHİDİNE ACI VEDA

Şehit 'nin cenazesi, önce Mevlana Mahallesi'ndeki baba evine getirildi. Türk bayrağına sarılı tabutu gören anne Fatma ve baba İsmail Köse, kardeşleri ve yakınları gözyaşlarına boğuldu.




Burada alınan helalliğin ardından şehidin naaşı, törenin yapılacağı Merkez Asri Mezarlık Camii'ne getirildi. Törene, Adalet Bakan Yardımcısı Uğurhan Kuş, Vali Dr. Erdinç Yılmaz, Garnizon Komutanı Emin Yılmaz Sancaktar, milletvekilleri, askeri erkân, şehidin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.


Öğle namazına müteakip İl Müftüsü 'nun kıldırdığı cenaze namazının ardından, bekar olan şehit Ertuğrul Köse Garnizon Şehitliği'nde son yolcuğuna uğurlandı.

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