Pençe Harekatı şehidi Piyade Uzman Onbaşı Köse son yolculuğuna uğurlandı
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Kuzey Irak'ta düzenlenen Pençe-Kaplan Harekatı'nda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Ertuğrul Köse (22), memleketi Osmaniye'de son yolculuğuna uğurlandı.
Şehit Ertuğrul Köse'nin cenazesi, önce Mevlana Mahallesi'ndeki baba evine getirildi. Türk bayrağına sarılı tabutu gören anne Fatma ve baba İsmail Köse, kardeşleri ve yakınları gözyaşlarına boğuldu.
Burada alınan helalliğin ardından şehidin naaşı, törenin yapılacağı Osmaniye Merkez Asri Mezarlık Camii'ne getirildi. Törene, Adalet Bakan Yardımcısı Uğurhan Kuş, Vali Dr. Erdinç Yılmaz, Garnizon Komutanı Emin Yılmaz Sancaktar, milletvekilleri, askeri erkân, şehidin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Öğle namazına müteakip İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu'nun kıldırdığı cenaze namazının ardından, bekar olan şehit Ertuğrul Köse Garnizon Şehitliği'nde son yolcuğuna uğurlandı.
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