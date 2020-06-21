21 Haziran 2020, Pazar
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Pençe-Kaplan Operasyonu'nda 1 asker şehit oldu

Pençe-Kaplan hakkında bölgedeki son durumu aktaran , 1 askerimizin çıkan çatışmada şehit olduğunu açıkladı. Yapılan duyuruda, " ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.06.2020
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PENÇE-KAPLAN OPERASYONU'NDA ACI HABER

Milli Savunma Bakanlığından (), Pençe-Kaplan bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada bir askerin şehit olduğu bildirildi.

MSB'den yapılan yazılı açıklamada, teröristlerle çıkan çatışmada bugün bir askerin yaralandığı ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu belirtildi.

Çatışmada 2 teröristin de silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği kaydedilen açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verildi.

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