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ABD'nin Afrika Kuvvetleri Komutanı’ndan Libya'ya dikkat çeken ziyaret!

Darbeci için 'ya gizlice getirilen Rus jetlerini ifşa eden ABD  Komutanlığı (AFRICOM), Libya'ya kritik bir ziyaret yaptı. Ziyaretin 'ın darbeci lideri Sisi'nin askeri müdahale tehdidinden hemen sonra yapılması ise dikkat çekti.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 22.06.2020 Güncelleme Tarihi: 22.06.2020
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TÜM DÜNYANIN GÖZÜ LİBYA'DA! BÖYLE GELDİLER

'nin sahaya inmesiyle dengelerin temellerinden değiştiği 'da, bugün olağanüstü görüşme gerçekleşti. Darbeci için Libya'ya gizlice getirilen Rus jetlerini ifşa eden ABD Komutanlığı (AFRICOM), Libya'ya kritik bir ziyaret yaptı.

AFRICOM komutanı General Stephen Townsend, diğer komutanlar ve ABD'li yetkililer, Zuvara'da Birleşmiş Milletler ve uluslararası toplum tarafından tanınan meşru hükümetle bir araya geldi.

ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLER İÇİN BELİRLEYİCİ OLMASI BEKLENİYOR

Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) başbakanı Fayiz Serrac ve üst düzey isimlerin katıldığı toplantının zamanlaması dikkat çekici.

Zira, Hafter'i destekleyen 'ın darbeci lideri Abdulfettah Sisi, geçen hafta çatışmaların düğümlendiği Sirte'yi kırmızı çizgi ilan etmiş ve askeri askeri müdahale tehdidi savurmuştu. ABD'li komutanlarla Zuvara'da gerçekleşen toplantının önümüzdeki günler için belirleyici olması bekleniyor.

İTALYA VE ALMANYA LİBYA'YI GÖRÜŞTÜ

Libya, Avrupa gündeminin de tepesinde. İtalya Luigi , Roma'yı ziyaret eden Alman mevkidaşı Heiko Maas'la bir araya geldi. Görüşmenin ardından kameraların karşısına geçen İtalyan bakan, "Libya'da sahadaki durum bizi endişelendiriyor. Sirte'nin özgürlüğüne kavuşturulmasına yönelik operasyonlar yeni çatışmaları ve sivil can kayıplarını tetikleyebilir. İtalya, burada itidalli olma mesajını iletti. Bunu geçenlerde yaptığım Türkiye ziyaretimde de Türk mevkidaşım (Mevlüt) Çavuşoğlu'na belirttim. Libya'yı her türlü bölme teşebbüsünden koruyacağız" dedi.

"Mısır da Libya'daki krizde kilit oyuncu olmaya devam ediyor ve diğer ülkeler gibi Berlin sürecinin masasına oturması tesadüf değil" ifadesini kullanan Di Maio, Libya'da siyasi çözüm vurgusu yaparak amaçlarının Berlin Süreci'ni yeniden başlatmak olduğunu dile getirdi.

Almanya Dışişleri Bakanı Maas ise, Birleşmiş Milletlerin () Libya'ya yönelik silah ambargosunu denetlemek için 'nin oluşturduğu İrini operasyonunun komuta merkezini ziyaret ettiğini hatırlattı.

Avrupa'nın İrini operasyonu ile çok güçlü bir sinyal verdiğini savunan Maas, "İrini, siyasi süreci ve Libya'da istikrarı gerçekleştirmek için çok önemli. Ambargoya yönelik çok fazla sayıda ihlal var. Bu operasyonu daha etkili kılmaya ihtiyaç var" diye konuştu.

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AB'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Avrupa Birliği (AB) ise, 'tüm taraflara şiddete son verme' çağrısı yaptı. AB Komisyonu Sözcüsü Peter Stano, şu ifadeleri kullandı:

"Yakın dönemde artan şiddet ve dış aktörler tarafından yapılan açıklamalar, ciddi endişe kaynağı. Acilen gerginliğin azaltılması gerekiyor. Tek seçenek, Libya halkı ve bölge istikrarı için Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde müzakere edilmiş bir çözüm."

SİSİ'YE TÜRK BAYRAKLI YANIT

Hafta sonu Libya sınırındaki birlikleri ziyaret eden Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, "Sirte ve Cufra, kırmızı çizgidir. Libya'yı Libyalılardan başkası savunmayacaktır. Yardım etmeye ve destek vermeye hazırız. Sınırlarımız içinde veya gerekirse sınırlarımızın dışında herhangi bir görevi yerine getirmek için hazırlıklı olun" demişti. Darbeci Sisi ayrıca, Libya'daki kabileleri ve aşiretleri eğitip silahlandıracaklarını söylemişti.

Libyalılar ise, Sisi'ye Türk bayraklarıyla gösteri yaparak yanıt verdi. Başkent Trablus'un merkezindeki Şehitler Meydanı'nda toplanan göstericiler, Libya ve Türk bayrakları ile üzerine çarpı işareti çizilmiş Sisi fotoğrafları taşıdı. Meydandan 'Ey Sisi, ey Sisi, sana savaş esiri (Hafter) kaldı' sloganları yükseldi.

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