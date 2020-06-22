Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste yeni vaka sayısını açıkladı | 22 Haziran Pazartesi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 22 Haziran koronavirüs vaka ve vefat sayısını açıkladı. Bakan Koca'nın açıkladığı veriye göre Türkiye'de bugün 1212 yeni vaka tespit edildi, 24 kişi ise hayatını kaybetti.

"MÜCADELEMİZ İÇİN ARADAKİ FARK YETERLİ DEĞİL"

Bakan Koca vakaları açıkladığı mesajında, "İzmir'de 28, Kocaeli'de 20, Sakarya'da 3 vakamız yoğun bakımda. Toplam test sayımız 3 milyona yaklaştı. Bugün iyileşen hasta sayımız yeni vaka sayımızın üstünde. Fakat mücadelemiz için aradaki fark yeterli değil. Vaka sayımızı tedbirlerle azaltmalıyız." dedi.

İzmir'de 28, Kocaeli'de 20, Sakarya'da 3 vakamız yoğun bakımda. Toplam test sayımız 3 milyona yaklaştı. Bugün iyileşen hasta sayımız yeni vaka sayımızın üstünde. Fakat mücadelemiz için aradaki fark yeterli değil. Vaka sayımızı tedbirlerle azaltmalıyız.

"BAZI İLLERİMİZDE, VAKA ARTIŞINA RAĞMEN YOĞUN BAKIM HASTA SAYIMIZ DÜŞÜK"

Baka Koca, dün vakaları paylaştığı mesajında; Bazı illerimizde, vaka artışına rağmen yoğun bakım hasta sayımız düşük: Ankara'da 84, Konya'da 46, Bursa'da 43, Batman'da 22, Siirt'te 8, Van'da 5. İyileşen hasta sayımız bugün yeni vaka sayımızdan 220 fazla. Tedbirlerle aradaki farkı giderek açmalıyız.