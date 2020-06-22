22 Haziran 2020, Pazartesi
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Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste yeni vaka sayısını açıkladı | 22 Haziran Pazartesi

Son dakika haberi... , Twitter'dan 'nin günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 1212 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 24 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 188 bin 897, can kaybı 4 bin 974 oldu.

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Giriş Tarihi: 22.06.2020 Güncelleme Tarihi: 22.06.2020
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BAKAN KOCA SON VAKA SAYISINI AÇIKLADI

, 22 Haziran koronavirüs vaka ve vefat sayısını açıkladı. Bakan Koca'nın açıkladığı veriye göre 'de bugün 1212 yeni vaka tespit edildi, 24 kişi ise hayatını kaybetti.

Son dakika: Sağlık Bakanı Koca 22 Haziran koronavirüs tablosunu paylaştı! İzmir'e dikkat çekti |Video BAKAN KOCA 22 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSUNU PAYLAŞTI! İZMİR'E DİKKAT ÇEKTİ |VİDEO

"MÜCADELEMİZ İÇİN ARADAKİ FARK YETERLİ DEĞİL"

Bakan Koca vakaları açıkladığı mesajında, "İzmir'de 28, Kocaeli'de 20, Sakarya'da 3 vakamız yoğun bakımda. Toplam test sayımız 3 milyona yaklaştı. Bugün iyileşen hasta sayımız yeni vaka sayımızın üstünde. Fakat mücadelemiz için aradaki fark yeterli değil. Vaka sayımızı tedbirlerle azaltmalıyız." dedi.

İzmir'de 28, Kocaeli'de 20, Sakarya'da 3 vakamız yoğun bakımda. Toplam test sayımız 3 milyona yaklaştı. Bugün iyileşen hasta sayımız yeni vaka sayımızın üstünde. Fakat mücadelemiz için aradaki fark yeterli değil. Vaka sayımızı tedbirlerle azaltmalıyız.

"BAZI İLLERİMİZDE, VAKA ARTIŞINA RAĞMEN YOĞUN BAKIM HASTA SAYIMIZ DÜŞÜK"

Baka Koca, dün vakaları paylaştığı mesajında; Bazı illerimizde, vaka artışına rağmen yoğun bakım hasta sayımız düşük: Ankara'da 84, Konya'da 46, Bursa'da 43, Batman'da 22, Siirt'te 8, Van'da 5. İyileşen hasta sayımız bugün yeni vaka sayımızdan 220 fazla. Tedbirlerle aradaki farkı giderek açmalıyız.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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