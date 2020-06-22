Son dakika: AFRICOM'dan Libya'ya kritik ziyaret
Son dakika haberi... ABD'nin Afrika Kuvvetleri Komutanı (AFRICOM), Stephen Townsend ve beraberindeki heyet, Libya’nın Zuwara kentine ziyaret gerçekleştirdi. Townsend ve beraberindeki askeri heyetin Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı El Serrac ve Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa ile görüşeceği ifade edildi.
ABD'nin Afrika Kuvvetleri Komutanı (AFRICOM), Stephen Townsend ve beraberindeki heyet, Libya'nın Zuwara kentine ziyaret gerçekleştirdi.
Townsend ve beraberindeki askeri heyetin Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı El Serrac ve Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa ile görüşeceği ifade edildi.
Kritik ziyaretin, Mısır'ın darbeci Cumhurbaşkanı Sisi'nin Sirte ve Cufra kırmızı çizgimizdir" şeklindeki açıklamalarının ardından gerçekleşmesi dikkat çekti. ABD'li askeri heyetin havalimanından Libya Dışişleri Bakanlığı yetkilileri tarafından karşılandığı ifade edildi.
Townsend ve beraberindeki askeri heyetin Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı El Serrac ve Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa ile görüşeceği ifade edildi.
Kritik ziyaretin, Mısır'ın darbeci Cumhurbaşkanı Sisi'nin Sirte ve Cufra kırmızı çizgimizdir" şeklindeki açıklamalarının ardından gerçekleşmesi dikkat çekti. ABD'li askeri heyetin havalimanından Libya Dışişleri Bakanlığı yetkilileri tarafından karşılandığı ifade edildi.
AFRICOM BİR KEZ DAHA RUSYA'YI LİBYA'DA İFŞA ETTİ
Geçtiğimiz hafta ABD'nin Afrika Kuvvetleri Komutanlığı (AFRICOM), Rusya'nın, El Cufra Hava Üssüne P-8 Terek erken uyarı radarları konuşlandırdığını ve bu üsteki Rus uçaklarının kalkış yaptığını gösteren uydu fotoğraflarını yayınlamıştı.
SON DAKİKA: ABD İLE RUSYA ARASINDA GERİLİM TIRMANIYOR! AFRICOM BİR KEZ DAHA RUSYA'YI LİBYA'DA İFŞA ETTİ
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