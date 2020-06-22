Son dakika: AFRICOM'dan Libya'ya kritik ziyaret

AFRICOM BİR KEZ DAHA RUSYA'YI LİBYA'DA İFŞA ETTİ

Geçtiğimiz hafta ABD'nin Afrika Kuvvetleri Komutanlığı (AFRICOM), Rusya'nın, El Cufra Hava Üssüne P-8 Terek erken uyarı radarları konuşlandırdığını ve bu üsteki Rus uçaklarının kalkış yaptığını gösteren uydu fotoğraflarını yayınlamıştı.