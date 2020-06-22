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Son dakika: AFRICOM'dan Libya'ya kritik ziyaret

Son dakika haberi... 'nin (), ve beraberindeki heyet, ’nın Zuwara kentine ziyaret gerçekleştirdi. Townsend ve beraberindeki askeri heyetin Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı El ve Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa ile görüşeceği ifade edildi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 22.06.2020 Güncelleme Tarihi: 22.06.2020
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İKİ KERE RUSYA’YI DEŞİFRE ETMİŞTİ! LİBYA'DAN KRİTİK HABER
'nin (), ve beraberindeki heyet, 'nın Zuwara kentine ziyaret gerçekleştirdi.

Townsend ve beraberindeki askeri heyetin Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı El ve Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa ile görüşeceği ifade edildi.



Kritik ziyaretin, 'ın darbeci Cumhurbaşkanı Sisi'nin Sirte ve Cufra kırmızı çizgimizdir" şeklindeki açıklamalarının ardından gerçekleşmesi dikkat çekti. ABD'li askeri heyetin havalimanından Libya yetkilileri tarafından karşılandığı ifade edildi.

AFRICOM BİR KEZ DAHA RUSYA'YI LİBYA'DA İFŞA ETTİ

Geçtiğimiz hafta ABD'nin Afrika Kuvvetleri Komutanlığı (AFRICOM), Rusya'nın, El Cufra Hava Üssüne P-8 Terek erken uyarı radarları konuşlandırdığını ve bu üsteki Rus uçaklarının kalkış yaptığını gösteren uydu fotoğraflarını yayınlamıştı.

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