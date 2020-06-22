Yalan Cumhuriyet'i yine manipülasyon peşine düştü!
Cumhuriyet Gazetesi, CHP’li Burdur Belediyesi’nin LGS sınavında öğrenci ve ailelere dezenfektan, kalem seti ve maske dağıtımı yapıldığı haberini manipülasyon yaparak sundu. LGS’deki sınav görevlisi polislerin sadece rutin bir görevi yerine getirmesini engelleme olarak sunan Cumhuriyet Gazetesi manipülasyon yaparak kamuoyunu yanıltmış oldu. Sabah Gazetesi'nden Hayrettin Şaşmaz'ın özel haberine ilişkin detaylar...
Burdur'da dün LGS sınavında CHP'li Burdur Belediyesi öğrencilere ve ailelerine dezenfektan, kalem seti ve maske dağıtımı yaparak belediye başkanının pankartını asarak valilik izniyle dağıtımını yaptı.
Polisler ise 1 saat 10 dakika dağıtımı yapılan işlemi hiçbir şekilde engellemediği ve sadece dağıtım saati ile standın toplama saatini tutanak altına aldığı öğrenildi.
Ancak Anka Ajansı bu haberi sunarken, polis memurlarının öğrencilere ve ailelere yapılan dağıtımı tespit etmek için tutanak tutmasını dağıtımı engellemeye yönelik bir hareket gibi lanse etti.
CUMHURİYET MANİPÜLASYONA İMZA ATTI
Cumhuriyet Gazetesi de manipülasyon içerikli bu haberi yayınlarken polislerin dağıtımı engellediği şeklinde haberi yayınladı. Cumhuriyet, sanki polisler dezenfektan, kalem seti ve maske dağıtımı yapanları engellediğini okuyuculara sunarak yalan içeriğe imza attı.
LGS'deki okul sınav görevlisi polislerin sadece rutin bir görevi yerine getirmesini engelleme olarak sunan Cumhuriyet Gazetesi manipülasyon yaparak kamuoyunu yanıltmış oldu.
TUTANAKTA HER ŞEY ORTADA!
Polislerin rutin işlem olarak tuttuğu tutanakta, belediye görevlisinin 07.30 sularında okulun önüne gelerek stant açtığı ve belediye başkanının pankartı yerleştirilerek 09.40'a kadar kaldıktan sonra standı topladığı belirtildi. Kayıt altına alınan ve belediyenin 1 saat 10 dakika boyunca maske ve dezenfektan, kalem seti dağıtımı yaptığı işi bitince de ayrıldığı ifade edildi.
CHP'Lİ VEKİL VE BAŞKAN KAMUOYUNU YANILTTI
Bu olayla Anka Ajansı'nın 'engelleme' diyerek haberi servis ettiği, Cumhuriyet Gazetesi'nin bunu yayınladığı ayrıca Burdur'un CHP vekili ve başkanı kamuoyuna yanıltıcı demeç verdiği anlaşıldı. TBMM İdare Amiri ve CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker, "Belediyelerimiz hiçbir baskıya boyun eğmeden halkın yararına hizmet etmeye devam edecek" diyerek manipülasyon yaptı.
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