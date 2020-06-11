11 Haziran 2020, Perşembe
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Antep fıstığında Cumhuriyet tarihinin rekolte rekoru kırılacak

ile özdeşleşen ve geçen yıl 70 bin ton civarında hasadı yapılan, yörede 'yeşil altın' olarak adlandırılan fıstığında bu yıl 300 bin ton ile Cumhuriyet tarihinin en yüksek rekoltesi bekleniyor. Meclis Başkanı , "Bu sezon için çok heyecanlıyız. Beklentimiz 300 bin tonun üzerinde ve Cumhuriyet tarihinin en yüksek rekoltesini bu yıl alacağız" dedi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 11.06.2020 Güncelleme Tarihi: 11.06.2020
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TARİHİ REKOR KIRILACAK!

İsmi ile özdeşleşen, Gaziantep ve 'da yoğun olmak üzere 27 ilde üretilen fıstığında, Cumhuriyet tarihinin en bereketli sezonu yaşanıyor. Bu yılın 'var yılı' ve hava sıcaklığının ürünün istediği yönde olmasının yanında dolu ve don gibi ürün kaybına yol açan olumsuzlukların yaşanmaması ile rekor düzeyde beklenen rekolte, üreticinin yüzünü güldürüyor. Fıstıkta bereketli bir yıl öncesi üretici, her gün bahçelerini kontrol ederken açıklanacak fiyatlar ile de ürünün hak ettiği değeri görmesini bekliyor.

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