Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hasan Nuri Yaşar paylaştı! En acı babalar günü anısı
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hasan Nuri Yaşar, Babalar Günü vesilesiyle yaptığı paylaşımda 1986 yılında vefat eden babasının eski Türkiye’nin sağlık kurumlarında yaşadığı acı olayı paylaştı. Fenalaşan babası için hastanelerde yer bulamadıklarını, hastane hastane dolaşmalarına rağmen bir hastanede torpille yer bulup yatırdıklarını, ameliyata girecekken kalp krizi geçirip babasının vefat ettiğini anlattı. Yaşar, “Cumhurbaşkanımız da bizimle aynı sosyal kökenden geliyor; benzer acıları çekmiş ve unutmamış. Sadece kendininkileri değil halkın acılarını da hafızasına kaydetmiş. Ülkemize sağlıkta abide eserler bırakmak kendisine nasip oldu. Minnettarız. Babalar günümüz kutlu olsun” dedi. Sabah Gazetesi'nden Damla Kaya'nın özel haberine ilişkin detaylar...
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hasan Nuri Yaşar, 1986 yılında henüz 20 yaşındaydı. O yıl babası vefat etmişti. Babasının uzun hastalığı ve son nefesinde yanında bulundu.
Babalar günü nedeniyle babasının vefat ettiği yılda sağlık kurumlarında neler yaşadığını anlatan Yaşar şunları kaydetti: "SSK hastanelerinde yer yoktu, Devlet hastaneleri de kabul etmiyordu; Yakacık Demiryolu Hastanesinde torpille yer bulduk; ameliyat gecesi kalp krizi geçirdi ancak uzman nöbetçi yoktu. Geceyarısı doktorun evine gidip rica minnet getirdik; durumu stabilleşince apar topar taburcu ettiler. Fakülte'de bitirme sınavlarım vardı; bir kısmını veremedim. Bütün yaz hizmetinde bulunmak nasip oldu. Bütünlemelerden birgün önce vefat etti."
"SAĞLIKTAKİ DEĞİŞİME YAKINDAN TANIK OLDUM"
Başdanışman Hasan Nuri Yaşar, babasının vefatından dolayı okuldan bir yıl geç mezun olduğunu belirterek, "2002'den itibaren bu adi bürokratik tezgahı bozulmasına, Allah nasip etti, Başbakan Başmüşaviri olarak yakından tanık oldum. Bugün bir salgın döneminde ülkemizin sağlıkta geldiği yere hepimiz tanığız. Bu dualar sayesinde eskinin artıklarından korunuyoruz!" dedi.
Türkiye'deki sağlıktaki değişime dikkat çeken Yaşar şunları kaydetti: "Cumhurbaşkanımız da bizimle aynı sosyal kökenden geliyor; benzer acıları çekmiş ve unutmamış. Sadece kendininkileri değil halkın acılarını da hafızasına kaydetmiş. Ülkemize sağlıkta abide eserler bırakmak kendisine nasip oldu. Minnettarız. Babalar günümüz kutlu olsun."
DAMLA KAYA - SABAH
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