Sağlık Bakanı Koca'dan MSÜ sınavı ile ilgili flaş açıklama: Haberler gerçek dışıdır
Son dakika haberine göre; Sağlık Bakanı Koca, "MSÜ sınavında 400 öğrenciye hastalık bulaştığı ve öğrencilerin karantinaya alındığı haberi gerçek dışıdır." dedi.
Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "14 Haziran 2020 tarihinde gerçekleştirilen Millî Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavında "400 öğrenciye COVID-19 bulaştığı ve bu öğrencilerin karantinaya alındığı" yönünde sosyal medyada yer alan iddialar gerçek dışıdır.
PANİK AMACI...
ÖSYM tarafından düzenlenen MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme sınavında, yalnızca Kocaeli'de sınava giren bir öğrencide hastalık tespit edilmiştir. Aynı sınıfta sınava giren 12 öğrenci ve 4 sınav gözetmeni temaslı kabul edilerek testleri yapılmış, tamamının sonucu negatif çıkmıştır.
Bu mesnetsiz iddiaların, LGS ve YKS öncesinde öğrencileri paniğe sevk etmek dışında bir amaç taşımadığı ortadadır." denildi.
BAKAN KOCA TWEET ATTI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"Dün sosyal medyada yayımlanan, GEÇEN CUMARTESİ MSÜ SINAVINDA 400 ÖĞRENCİYE hastalık bulaştığını ve öğrencilerin karantinaya alındığını ileri süren haber gerçek dışıdır. Testi sınav sabahı sonuçlanan COVID-19 hastası BİR KİŞİ, sınav sırasında izole edilmiştir. Bulaşma olmamıştır."
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