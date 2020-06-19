19 Haziran 2020, Cuma
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Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca corona virüste son vaka sayısını açıkladı! | 19 Haziran Cuma koronavirüs vaka sayıları

Son dakika haberi... , sosyal medya hesabı Twitter üzerinden vaka sayılarını açıkladı. Koca açıklamasında, "İstanbul ve Ankara, son bir haftanın en düşük vaka sayısı başarısını gösterdi. Ülke genelinde yeni vaka sayısı azalmaya devam ediyor. İyileşen vaka sayımız dün olduğu gibi bugün de yeni vaka sayısının üstünde. Tedbir, karşılıklı olursa sonuç veriyor." ifadelerine yer verdi.

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Giriş Tarihi: 19.06.2020 Güncelleme Tarihi: 19.06.2020
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19 HAZİRAN CUMA KORONAVİRÜS VAKA SAYILARI

vaka ve vefat sayılarını içeren tabloyu paylaştı.

Bakan Koca açıklamasında, "İstanbul ve Ankara, son bir haftanın en düşük vaka sayısı başarısını gösterdi. Ülke genelinde yeni vaka sayısı azalmaya devam ediyor. İyileşen vaka sayımız dün olduğu gibi bugün de yeni vaka sayısının üstünde. Tedbir, karşılıklı olursa sonuç veriyor." ifadelerine yer verdi.

Son dakika: Sağlık Bakanı Koca 19 Haziran koronavirüs verileri açıkladı! İstanbul ve Ankara detayı dikkat çekti |Video SAĞLIK BAKANI KOCA 19 HAZİRAN KORONAVİRÜS VERİLERİ AÇIKLADI! İSTANBUL VE ANKARA DETAYI DİKKAT ÇEKTİ |VİDEO

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