Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca corona virüste son vaka sayısını açıkladı! | 19 Haziran Cuma koronavirüs vaka sayıları
Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden 19 Haziran koronavirüs vaka sayılarını açıkladı. Koca açıklamasında, "İstanbul ve Ankara, son bir haftanın en düşük vaka sayısı başarısını gösterdi. Ülke genelinde yeni vaka sayısı azalmaya devam ediyor. İyileşen vaka sayımız dün olduğu gibi bugün de yeni vaka sayısının üstünde. Tedbir, karşılıklı olursa sonuç veriyor." ifadelerine yer verdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 19 Haziran koronavirüs vaka ve vefat sayılarını içeren tabloyu paylaştı.
Bakan Koca açıklamasında, "İstanbul ve Ankara, son bir haftanın en düşük vaka sayısı başarısını gösterdi. Ülke genelinde yeni vaka sayısı azalmaya devam ediyor. İyileşen vaka sayımız dün olduğu gibi bugün de yeni vaka sayısının üstünde. Tedbir, karşılıklı olursa sonuç veriyor." ifadelerine yer verdi.
İSTANBUL ve ANKARA, son bir haftanın en düşük vaka sayısı başarısını gösterdi. Ülke genelinde yeni vaka sayısı azalmaya devam ediyor. İyileşen vaka sayımız dün olduğu gibi bugün de yeni vaka sayısının üstünde. Tedbir, karşılıklı olursa sonuç veriyor. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/s2DDshflFN— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 19, 2020
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Kahramanmaraş’a şehit ateşi düştü
- Bir ilde daha maske takmak zorunlu oldu
- Kritik teklif TBMM Başkanlığına sunuldu!
- İstanbul'da maske takmamanın cezası resmen açıkladı
- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan flaş açıklama
- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan flaş açıklama
- İşgalci Can'a bir kötü haber daha!
- Rusya'dan 2 koronavirüs hastasını İstanbul'a getirildi
- Mansur Yavaş'tan yönettiği belediyeye dava açtı
- Vali Yerlikaya'dan LGS'ye girecek adaylara mesaj
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Lise sınav duası! İşte LGS'de başarılı olmak için okunacak dualar ve sınav kazanma duası
- Uzmanlardan dikkat çeken altın yorumu! Yükselişin sürmesi durumunda... Gram, çeyrek altın ne kadar?
- Tarih belli oldu mu? Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix Aşk 101 2. sezon fragmanı yayınlandı mı?
- KPSS 2020/8 tercihleri ne zaman bitiyor? Sağlık Bakanlığı 3000 personel alımı tercihleri nasıl yapılır?
- TOKİ Trabzon Araklı kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? 2020 TOKİ Araklı 2+1, 3+1 kura sonuçları sorgulama
- ŞOK'tan dev indirim! 20 Haziran Cumartesi kataloğu sürprizlerle dolu! İşte ŞOK aktüel ürünler kataloğu
- Son dakika: Sorumluluk sınavları ertelendi mi? 2020 MEB Lise sorumluluk sınavları ne zaman?
- Son dakika: Yarın sokağa çıkma yasağı var mı? 21-2 Haziran Cumartesi - Pazar sokağa çıkma yasağı olacak mı?
- Trabzon TOKİ 2020 kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? TOKİ Trabzon Merkez 480 konut kura çekilişi
- Son dakika: YKS ertelendi mi? Danıştay'dan YKS kararı! 2020 YKS sınavı ne zaman, saat kaçta?
- Son dakika: Emekli maaşları Temmuz zammı ile ne kadar olacak? 2020 SSK Bağkur emekli maaşı hesaplama
- Son dakika: İstanbul'da maske takmama cezası ne kadar? İstanbul'da maskesiz sokağa çıkmak yasak mı?