20 Haziran 2020, Cumartesi
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Emniyet Genel Müdürlüğünden, “Bekçiler bekar veya yalnız yaşayan kadınları gözetleyecek” iddiasına sert tepki

Emniyet Genel Müdürlüğü, “Bekçiler veya yalnız yaşayan kadınların evlerini gözetleme yetkisini sahip oldu” başlığıyla çıkan haberleri yalanladı ve konuyla ilgili suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

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Giriş Tarihi: 20.06.2020 Güncelleme Tarihi: 20.06.2020
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Emniyet Genel Müdürlüğü, Bekçiler ile ilgili çıkan "Bekçiler veya yalnız yaşayan kadınları gözetleyecek" haberiyle ilgili bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada iddialar yalanlanırken konuyla ilgili suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi.

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İşte Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama:

"19 Haziran 2020 tarihinde bir haber sitesinde "Bekçiler bekar veya yalnız yaşayan kadınların evlerini gözetleme yetkisini sahip oldu" başlığıyla "İstanbul Barosu'na üye Av. Cesim Parlak'ın" son yasal düzenleme ile bekçilere, bekâr veya yalnız yaşayan kadınların evlerini gözetleme yetkisinin verildiği şeklinde Çarşı ve Mahalle Bekçilerimizin çalışma usül ve esaslarıyla bağdaşmayan, kamuoyunu yanıltmaya yönelik iddialarına yer verilmiştir.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

Teşkilatımızı karalamaya yönelik gerçek dışı iddiaların yer aldığı yetkilileri ve bu iddiaları dile getiren avukat hakkında, teşkilatımız ve görevlilerimiz aleyhine ağır, rencide edici ve halkımızın güvenlik kuvvetlerine duyduğu güveni sarsmaya yönelik asılsız, mesnetsiz, yalan ve iftiralar içeren ithamlarda bulunmalarından dolayı adli makamlara suç duyurusunda bulunulmuştur.

"BEKÇİLERİMİZ KESİNTİSİZ GÖREV YAPMAYA DEVAM EDECEK"

Polis teşkilatımıza yardımcı kuvvet olan bekçilerimize yönelik yürütülen sistematik karalama kampanyasına rağmen bekçilerimiz vatandaşlarımızın huzur ve güvenin temini için kesintisiz görev yapmaya devam edecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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