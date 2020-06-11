11 Haziran 2020, Perşembe
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Son dakika: Bekçi düzenlemesi TBMM'den geçti

Son dakika haberleri.. Çarşı ve mahalle bekçilerinin görev, yetki ve sorumlulukları ile özlük haklarını düzenleyen kanun teklifi, Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.06.2020 Güncelleme Tarihi: 11.06.2020
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BEKÇİ DÜZENLEMESİ TBMM'DEN GEÇTİ

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