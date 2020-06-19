Son dakika: Bekçi alımı 2020 başvuru tarihi ne zaman? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı
Son dakika haberi... 2020'de bekçi alımı olacak mı? Bekçi alımı başvuru tarihi ne zaman? Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi tarafından gerçekleştirilen bekçi alımı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Bekçi olabilmek için hazırlıklarını sürdüren vatandaşlar, başvuru tarihi ile ilgili son gelişmeleri araştırıyor. Bakan Soylu konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Peki, 2020 bekçi alımı ne zaman? Bekçi alımı başvuruları ne zaman başlayacak?
Son dakika haberi... Bekçi alımı başvuru tarihi belli oldu mu? 2016'da yeniden göreve başlayan bekçilik kadrosu için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Bekçi olabilme umuduyla başvuru tarihini bekleyen vatandaşlar, Polis Akademisi'nden gelecek müjdeli habere kilitlendi. Bir canlı yayın programına katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2020 bekçi alımı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Konu ile ilgili son gelişmelere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 2020 bekçi alımı ne zaman? Bekçi alımı başvuruları ne zaman başlayacak? İşte cevaplar...
BEKÇİ ALIMI 2020 NE ZAMAN?
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Bu konuda süreç devam ediyor. Koronavirüs salgını nedeniyle tüm eğitimlerimizi erteledik. Polis Akademisi eğitimleri, bekçi eğitimleri, Jandarma Sahil Güvenlik Akademisi eğitimleri yapmak zorundayız. Onunla ilgili önümüzdeki günlerde bir karar daha vereceğiz Biraz daha sabırlı olmalarında fayda var diye düşünüyorum." dedi.
2020 bekçi alımı başvuru tarihi belli olduğunda ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.
Bakan Soylu bekçi kadrosu ile ilgili şöyle demişti:
"Şu anda 26 bin civarında bekçimiz var, 2 bin 500 daha başlayacak, 28 bin 500 olacak. Toplam 30 bin kadromuz var, bunun 28 bin 500'ünü doldurduk, 1500 kadar kadromuz var ama Sayın Cumhurbaşkanımız, hükümetimiz böyle bir kadro açma kararında bulunursa, 40 bin rakamına belki tamamlayabiliriz."
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