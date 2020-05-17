RTÜK'ten Sözcü Gazetesi'ne tekzip metni! "Manşet mesnetsiz gerçek dışı ve hayal mahsulüdür!"

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), yalanları ile gündem olmaya çalışan Sözcü gazetesinin cuma günkü manşetinde yer alan "Muhalifse kes cezayı" başlıklı haberi gerçekler yansıtmadığı için gazeteye düzeltme metni gönderdi.



RTÜK'TEN YALAN HABERE TOKAT GİBİ SÖZLER



RTÜK Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinden yapılan açıklamada, "Gazetenizin (SÖZCÜ) 15.05.2020 tarihli nüshasının manşetinde yer alan "Muhalifse Kes Cezayı" başlıklı haberi, gerçekleri yansıtmadığından hukuki haklarımız saklı kalmak kaydıyla tekzip ediyoruz." ifadelerine yer verildi ve yalan habere sert eleştirilerde bulunuldu.



"RTÜK'Ü, BAŞKANI'NI VE ÜYELERİNİ HAKSIZCA HEDEF ALMASI..."

Öte taraftan "Anılan haber araştırılmadan, sorumsuzca ve basın meslek ilkeleri ayaklar altına alınarak art niyetli olarak kaleme alınmıştır." denilen RTÜK metninde, "Ulusal bir gazete olan Sözcü'nün Basın Ahlak Esaslarını ayaklar altına alarak Anayasal bir kurum olan RTÜK'ü, Başkanı'nı ve Üyelerini haksızca hedef alması ve gerçekleri saptırması bir kamu görevi olan gazetecilik mesleğine yakışmamaktadır." şeklinde yanıt verildi.





RTÜK mesajında, "Aşağıdaki tekzip metnimizin belirli yasa ve yönetmelikler çerçevesinde aynı şekilde ve eksiksiz olarak yayımlanmasını talep ediyoruz." denildi.

İŞTE RTÜK'TEN SÖZCÜ'YE GİDEN TEKZİP METNİ:



"SÖZCÜ GAZETESİ'NİN MANŞETİ MESNETSİZ, GERÇEK DIŞI VE HAYAL MAHSULÜDÜR"

"Muhalif TV'lere göz açtırmayan RTÜK, yandaşı koruyor" üst başlıklı ve "FOX, Halk TV ve Tele 1'e ceza yağdıran RTÜK, ölüm tehditleri savrulan kanalı, bırakın ceza vermeyi, gündemine bile almadı!" alt başlığıyla duyurulan "Muhalifse Kes Cezayı" başlıklı Sözcü Gazetesi'nin manşeti mesnetsiz, gerçek dışı ve hayal mahsulüdür.



"GAZETECİLİK MESLEĞİNE YAKIŞMAMAKTADIR"

Anılan haber araştırılmadan, sorumsuzca ve basın meslek ilkeleri ayaklar altına alınarak art niyetli olarak kaleme alınmıştır.

Ulusal bir gazete olan Sözcü'nün Basın Ahlak Esaslarını ayaklar altına alarak Anayasal bir kurum olan RTÜK'��, Başkanı'nı ve Üyelerini haksızca hedef alması ve gerçekleri saptırması bir kamu görevi olan gazetecilik mesleğine yakışmamaktadır.



"RTÜK BAŞKANI ŞAHİN, BAHSE KONU YAYININ RAPORLANDIĞINI..."

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, haberde bahsi geçen Üst Kurul toplantısına 3 ay önceden belirli İstanbul'daki bir divan toplantısına başkanlık etme görevi nedeniyle mazeret bildirerek katılmamıştır. Haberin gazetede yayımlandığı gün bir canlı yayın programına katılan RTÜK Başkanı Şahin, bahse konu yayının raporlandığını ve Üst Kurul gündemine geleceğini deklare etmiştir.



"RTÜK, ÖZERK VE BAĞIMSIZ BİR ÜST KURUL'DUR"

Öte yandan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, TBMM'de grubu bulunan siyasi partilerin oy oranlarına göre belirlenen kontenjanlardan seçilen Üyelerle görev yapmaktadır. Halen RTÜK'te 4 AK Parti, 2 MHP, 2 CHP ve 1 HDP kontenjanından seçilen Üye vazife yürütmektedir.

Anayasa ve 6112 sayılı Kanun'a göre faaliyetlerini devam ettiren RTÜK, özerk ve bağımsız bir Üst Kurul'dur. Bu nedenle belirli yayıncıların karşısında ya da belirli kanalların yanında olması gibi bir durum söz konusu değildir.



"SÖZCÜ GAZETESİ KENDİSİNİ BASIN ONURUNA YAKIŞMAYACAK ŞEKİLDE..."

Bu gerçekler ortadayken, Sözcü Gazetesi kendisini basın onuruna yakışmayacak şekilde adında geçen kelimeyi yanlış yorumlayarak halkın değil de sanki bir siyasi partinin sözcüsü gibi kullandırmış ve sorumlu olduğu Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını kandırmayı tercih etmiştir.

Bahse konu yayınla alakalı iş ve işlemleri hakkıyla yürüten Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, ilerleyen toplantılarında hazırlanan raporu gündemine alacaktır. Kararı, TBMM tarafından seçilen Üst Kurul Üyeleri verecektir. RTÜK'ün görevi kişileri yargılamak ya da cezalandırmak değil, 6112 sayılı yasada geçen yayın ilkelerini ihlal eden medya hizmet sağlayıcılara gerekli müeyyideleri uygulamaktır."