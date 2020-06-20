MEB: LGS puan hesaplama nasıl yapılır? 2020 LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
LGS puan hesaplama nasıl yapılır? LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 LGS sınav soruları ve cevaplarının erişime açılmasının ardından en çok merak edilenlerden biri de, LGS puan hesaplama oldu. LGS puan hesaplama ile ilgili merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, LGS puan hesaplama nasıl yapılır? 2020 LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte cevaplar...
LGS puan hesaplama nasıl yapılır? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen LGS sınavının soruları ve cevapları erişime açıldı. Sınavın tamamlanmasının ardından sonuçları heyecanla beklemeye başlayan öğrenciler, puan hesaplama işlemlerinin nasıl yapıldığını merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan kılavuzda detaylar açıklandı. Peki, LGS puan hesaplama nasıl yapılır? 2020 LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler...
LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sınava katılacak öğrenciler şimdi de sonuçları heyecanla bekliyor. Sonuçların açıklanmasının ardından tercih dönemi başlayacak. MEB tarafından yayımlanan sınav takviminde, 2020 LGS sonuçlarının 16 Temmuz 2020 tarihinde açıklanacağı bildirildi.
Öğrenciler sonuçlarına MEB'in resmi internet adresinden erişebilecekler.
LGS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Merkezi Sınava katılacak olan öğrencilerin puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre tek puan türünde hesaplanacaktır.
a.Sözel ve sayısal bölümlere ait alanların her bir alt testi için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.
b.Her bir öğrencinin her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunur.
c.Her bir alt testin ortalaması, ilgili testin ham puanları toplamının öğrenci sayısına bölümü ile elde edilir.
ç.Her bir alt testin standart sapması, ilgili alt testin ham puanları, ortalaması ve sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak hesaplanır.
d.Öğrencilerin her bir alt testine ait standart puanı (SP), o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm öğrencilerin ham puanlarının ortalamasını 50'ye, standart sapmasını 10'a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.
e.Her alt test için hesaplanan standart puanlar, Tablo-2'de verilen katsayılar ile çarpılarak her bir alt testin ağırlıklı standart puanları bulunur.
f.Yabancı Dil ve/veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinden muaf olan öğrencilerin Yabancı Dil ve/veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ağırlıklı standart puanı, bu öğrencilerin o testler dışındaki diğer testlerin ağırlıklı standart puan toplamının, bu testlerden alınabilecek en yüksek ağırlıklı standart puan toplamına bölümünün, o testlerden alınabilecek en yüksek ağırlıklı standart puanla çarpılması ile elde edilir.
g.Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak, Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur.
ğ.Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye dâhil edilecektir.
h.Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, 9/12/2016 tarihli ve 29913 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 02/12/2016 tarihli ve 6764 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 69'uncu maddesiyle, 17/2/2011 tarihli ve 6114 sayılı Kanunun 7'nci maddesinin ikinci fıkrasına eklenen "Sınavlarda iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır." hükmü gereğince değerlendirme yapılacaktır.
ı.Oturumlardan herhangi birine katılmayan ya da herhangi bir oturumda sınavı iptal edilen öğrenciler için MSP hesaplanmaz.
Ağırlıklı standart puan hesaplanırken esas alınacak ağırlık katsayıları Tablo-2'de verilmiştir.
Ağırlıklı Standart Puan Hesaplanırken Kullanılacak Ağırlık Katsayıları
|Alt Testler
|Ağırlık Katsayıları
|Türkçe
|4
|Matematik
|4
|Fen Bilimleri
|4
|T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük
|1
|Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
|1
|Yabancı Dil
|1
LGS SINAV SORULARI VE CEVAPLARI 2020!
2020 LGS sınav soruları ve cevapları Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet adresi üzerinden erişime açıldı. Aşağıdaki linke tıklarak 2020 LGS sınav soruları ve cevaplarına ulaşabilirsiniz.
LGS SORU VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYIN (SÖZEL)
LGS SORU VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYIN (SAYISAL)
SORU KİTAPÇIKLARI 22 HAZİRAN'DAN İTİBAREN VERİLECEK
Daha önce, sınavdan bir saat sonra öğrencilere dağıtılan soru kitapçıkları, bu yıl koronavirüs tedbirleri kapsamında olası bir kargaşaya olanak verilmemesi için 22 Haziran Pazartesi günü velilere teslim edilecek.
Soru kitapçıklarını dağıtan görevliler eldiven kullanacak.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- MSB: Hainler kaçacak delik arıyor
- Türkiye ile Rusya arasında kritik Libya zirvesi
- LGS soruları ve cevapları açıklandı mı?
- İşte gerçek yüzü! Yalan haberin şampiyonu Cumhuriyet
- Dünyaya felaket uyarısı!
- Bakan Çavuşoğlu'ndan HDP deşifresi
- Türk siyasetine yeni müdahale mi?
- Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
- Bakan Albayrak: Tüm dünya yüz çevirse de biz vazgeçmeyiz
- Eritre'de alıkonulan Türk denizciler serbest kaldı
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- MEB: LGS puan hesaplama nasıl yapılır? 2020 LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
- LGS sınav soruları ve cevapları 2020! Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Yabancı Dil sınav soruları görüntüleme
- Zirve karıştı! 2020 Süper Lig puan durumu ve maç sonuçları! STSL 28. hafta fikstürü
- Atiye 2. sezon yayın tarihi belli oldu! Netflix Atiye 2. yeni sezon fragmanı ne zaman yayınlanacak?
- 6 ay geri ödemesiz kredi başvuru sonuçları sorgulama: Ziraat, Halkbank, Vakıfbank destek kredisi ne zaman yatar?
- Ziraat Bankası 10 bin TL destek kredisi başvuru sonuçları sorgulama! Ziraat destek kredisi ne zaman sonuçlanır?
- Son dakika: Yarın sokağa çıkma yasağı var mı? 81 ilde 21 Haziran Pazar günü sokağa çıkma yasağı olacak mı?
- Sokağa çıkma yasağı market izni var mı? Sokağa çıkma yasağında markete gidilir mi? Bugün bakkallar açık mı?
- ŞOK aktüel 20 Haziran 2020 kataloğu: Hafta sonu kampanyaları sürprizlerle dolu! İşte güncel liste...
- Yaz sezonu başlıyor! 2020 yaz gün dönümü ne zaman? 21 Haziran Yaz Gündönümü’nde ne olur?
- LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB 2020 LGS soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak?
- Lise sınav duası! İşte LGS'de başarılı olmak için okunacak dualar ve sınav kazanma duası