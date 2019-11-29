CHP istedi AYM FETÖ'cülerin önünü açacak karara imza attı
Anasaya Mahkemesi (AYM), CHP tarafından FETÖ mensuplarının memuriyette önünü açacak olan itirazını karara bağladı. AYM, memuriyete girişte 'güvenlik soruşturması' şartı getiren düzenlemeyi iptal etti. Bu kararla birlikte kamuya girmek için başvuran başta FETÖ olmak üzere PKK ve DHKP-C gibi terör unsurlarının devlet içerisine girmesinin önü açılacak.
2018 yılında çıkarılan düzenlemeyle kamu hizmeti ve görevine atanacaklar hakkında 'güvenlik soruşturması' ve 'arşiv araştırması' yapılacağı şartı getirildi. CHP, 1 Şubat 2018 tarihli ve 7070 sayılı 'Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkındaki Kanun'un bazı maddelerinin iptali için AYM'ye başvurdu.
AYM DÜZENLEMEYİ İPTAL ETTİ
Davayı karara bağlayan AYM, memuriyete girişte aranan 'güvenlik soruşturması' şartını içeren düzenlemeyi iptal etti. AYM kararında kişisel verilerin ve özel hayatın gizliliğinin korunmasının anayasal teminat altında olduğu belirtildi.
Kararın gerekçesinde şöyle denildi:
"Kuralda güvenlik soruşturma veya arşiv araştırması yapılması memurluğa alımlarda genel şartlar arasında sayılmasına karşın güvenlik soruşturmasına ve arşiv araştırmasına konu edilecek bilgi ve belgelerin neler olduğuna, bu bilgilerin ne şekilde kullanılacağına, hangi mercilerin soruşturma ve araştırmayı yapacağına ilişkin herhangi bir düzenleme yapılmamıştır. Diğer bir ifadeyle güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının yapılmasına ve elde edilecek verilerin kullanılmasına ilişkin temel ilkeler belirlenmeksizin kuralla sadece güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılması devlet memurluğuna alımlarda aranacak şartlar arasında sayılmıştır."
Kararda, "Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunda devlet memurluğuna atanmasında esas alınacak kişisel veri niteliğindeki bilgilerin alınmasına, kullanılmasına ve işlenmesine yönelik güvenceler ve temel ilkeler kanunla belirlenmeksizin bunların alınmasına ve kullanılmasına izin verilmesi Anayasa'nın 13'üncü, 20'nci ve 128'inci maddelerine bağdaşmamaktadır" ifadelerine yer verildi.
AYM ayrıca terör suçlarından tutukluların cezaevinde avukatları ile görüşmelerinin kayıt altına alınması, ikilinin birbirine verdiği belgelere el konulması ve görüşmelerin sınırlandırılmasına ilişkin düzenlemelerin de iptaline karar verdi. İptal kararlarının 9 ay sonra yürürlüğe girmesi hüküm altına alındı. AYM, sanık avukatının mazeretsiz duruşmaya gelmemesi ya da terk etmesi durumlarında yargılamaya devam olunacağına dair düzenlemenin iptal istemini ise reddetti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Başkan Erdoğan'dan yeni operasyon mesajı
- "Alevilere yönelik provokasyon HDP'nin işi"
- İngiltere'de alarm! Silah sesleri...
- İşte terör örgütü PKK’nın yok ettiği hayatlar
- Erdoğan Resim Sergisi Açılış Töreni'nde konuştu
- İşçi kıyımı için yapılan imza kampanyası bitti
- Gaziantep'te 2 DEAŞ'lı tutuklandı
- 2 terörist daha sınır dışı edildi!
- AK Parti'den CHP'li belediyenin suya fahiş zammına tepki
- Türkiye hangi bölgelerde söz sahibi oldu?
- Türkiye ile Libya arasında imzalanan "münhasır bölge anlaşması" ne anlama geliyor? Türkiye hangi bölgelerde söz sahibi oldu?
- Başkan Erdoğan'dan Selahattin Kara Resim Sergisi Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar
- AK Parti'den CHP'li Eskişehir Belediyesi'nin şebeke suyuna yüzde 60'lık zammına tepki
- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den Alevilere yönelik provokasyon hakkında açıklama
- Halkbank'tan İstanbul Şehir Üniversitesi açıklaması
- Türkmen Alevi Bektaşi Derneği Başkanı Özdemir Özdemir: Alevilere yönelik provokasyon HDP'nin işi
- Son dakika: Başkan Erdoğan’dan Macron’un küstah açıklamalarına sert tepki
- Son dakika: Asgari ücret için kritik gün
- Rum medyasından Türkiye ile Libya anlaşması hakkında yorum: Türkiye'nin bölgedeki gücü arttı!
- RTÜK'ten "yüksek reklam sesi"ne ayar
- Bakan Murat Kurum'dan Türkiye 2023 Zirvesi'nde kritik açıklamalar: Türkiye 'Şehirler Süper Ligi'nde yer almalı
- Arnavutluk’taki depremden yürek burkan kare! 4 yaşındaki kızın haberi duygulandırdı