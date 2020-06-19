Son dakika: FETÖ'nün "sözde Yargıtay grup sorumlusu" Çetin Şen hakkında karar! Cezası belli oldu
Son dakika... Yargıtay Ceza Genel Kurulu, İlhan Cihaner'in Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı dönemde makamında tutuklanmasına ilişkin süreçte rol oynadığı belirtilen, Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) sözde Yargıtay grup sorumlusu, eski Yargıtay üyesi Çetin Şen'e örgüt üyeliğinden verilen 12 yıl 9 ay hapis cezasını onadı.
Kurul, ilk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesinin Şen hakkında verdiği karara yönelik temyiz incelemesini tamamladı. Yargıtay Ceza Genel Kurulu, İlhan Cihaner'in Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı dönemde makamında tutuklanmasına ilişkin süreçte rol oynadığı belirtilen, FETÖ'nün sözde Yargıtay grup sorumlusu, eski Yargıtay üyesi Şen'in örgüt üyeliğinden aldığı 12 yıl 9 ay hapis cezasını onadı.
Çetin Şen hakkında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan mütalaada, sanığın öğrencilik yıllarından itibaren örgüt içinde yer aldığı, örgüt toplantılarına katıldığı belirtilmişti. Örgüt talimatları doğrultusunda Adalet Bakanlığında görev yapan sanığın, Genel Müdürlük görevine getirildiğinin, Yargıtaya üye seçildiğinin ifade edildiği mütalaada, Şen'in himmet topladığı ve verdiği, ByLock kullandığı, Yargıtay üyesi seçildikten sonra da sohbet toplantılarına katıldığı, Yargıtayda grup sorumlusu olduğu, örgütsel faaliyetlere devam ettiği bilgisine yer verilmişti.
Mütalaada, ByLock kaydında "Tacettin C3" kod adını kullandığı belirlenen sanığın 2010'daki anayasa değişikliğinin ardından yeni oluşturulan Hakimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna seçilecek üyelerin belirlenmesinde etkin rol oynadığı kaydedilmişti.
ERZİNCAN'DAKİ "ERGENEKON" DAVASINA MÜDAHALE
Dönemin Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı İlhan Cihaner'in makamında gözaltına alınmasıyla kamuoyunda geniş yer tutan soruşturmada rol oynadığı belirtilen Çetin Şen'in, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürü iken o dönem başsavcı olan Cihaner'i yürüttüğü cemaat soruşturmaları nedeniyle arayıp "Böyle soruşturmalar insanın başını derde sokar." dediği ifade edilmişti.
Öte yandan, Şen'in, bu soruşturmada gizli tanık "Efe" adıyla ifade veren eski İliç Cumhuriyet Savcısı Bayram Bozkurt'tan, İlhan Cihaner ve dönemin 3. Ordu Komutanı Orgeneral Saldıray Berk ile ilgili tanıklık yapmasını istediği bildirilmişti.
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