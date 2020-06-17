Elazığ’da FETÖ üyesi firari saklandığı evde yakalandı
Elazığ'da, FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle aranan kadın zanlı yakalandı. Zanlının öğretmen olduğu ve FETÖ üyeliğinden 2016’da meslekten ihraç edildiği öğrenildi.
Alınan bilgiye göre, Elazığ Jandarma Komutanlığı, firari Y.Ü'nün Elazığ'a geldiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
EVE OPERASYON YAPILDI
Jandarma Suç Araştırma Timi'nin (JASAT), zanlının saklandığı eve düzenlediği operasyonda, Y.Ü. gözaltına alındı.
MESLEKTEN İHRAÇ EDİLMİŞ
Y.Ü'nün, Elazığ'da öğretmenlik yaparken silahlı terör örgütü üyeliği suçlamasıyla 2016'da meslekten ihraç edildiği belirtildi.
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