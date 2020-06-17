17 Haziran 2020, Çarşamba
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Elazığ’da FETÖ üyesi firari saklandığı evde yakalandı

'da, üyesi olduğu gerekçesiyle aranan kadın zanlı yakalandı. Zanlının öğretmen olduğu ve FETÖ üyeliğinden 2016’da meslekten ihraç edildiği öğrenildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 17.06.2020 Güncelleme Tarihi: 17.06.2020
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SAKLANDIĞI DELİKTE YAKALANDI

Alınan bilgiye göre, Jandarma Komutanlığı, firari Y.Ü'nün Elazığ'a geldiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

EVE OPERASYON YAPILDI

Jandarma Suç Araştırma Timi'nin (JASAT), zanlının saklandığı eve düzenlediği operasyonda, Y.Ü. gözaltına alındı.

MESLEKTEN İHRAÇ EDİLMİŞ

Y.Ü'nün, Elazığ'da öğretmenlik yaparken silahlı terör örgütü üyeliği suçlamasıyla 2016'da meslekten ihraç edildiği belirtildi.

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