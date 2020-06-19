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Son dakika: Balıkesir merkezli 7 ilde FETÖ'nün mahrem imamlara operasyon: 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Son dakika haberine göre merkezli 7 ilde /'nin Balıkesir polis okulundaki öğrencilere "mahrem imamlık" yapan 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

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Giriş Tarihi: 19.06.2020 Güncelleme Tarihi: 19.06.2020
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FETÖ'NÜN MAHREM İMAMLARA OPERASYON!

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Balıkesir merkezli, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na /'nin "mahrem imamlar" yapılanmasına yönelik operasyonda, örgütün "polis okulu mahrem imam sorumlusu" 11 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

11 ŞAHIS HAKKINDA GÖZALTI KARARI
Sabah saatlerinde eş zamanlı olarak Balıkesir merkezli, , , , , , ve 'da düzenlenen operasyonda, polis okulunda okuyan öğrencilere mahrem imamlık yaptığı tespit edilen, öğretmen, polis, kamuda görevli uzman yardımcısı, özel sektör çalışanı ve işsiz olduğu öğrenilen toplam 11 şahıs hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyon kapsamında şahısların yakalama çalışmaları sürüyor.

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