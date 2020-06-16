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Son dakika: Ankara'da FETÖ operasyonu: 15'i ByLock kullanıcısı 19 kişi hakkında gözaltı kararı

Son dakika haberine göre / Silahlı Terör Örgütünün sivil yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyon kapsamında uygulaması kullanıcısı olduğu tespit edilen 15 şüpheli ile örgütte çeşitli düzeylerde görev üstlendiği belirlenen 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi, şüphelilerden 13'ü yakalandı. Diğer 6 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar Şube Müdürlüğü koordinesinde devam ediyor.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.06.2020 Güncelleme Tarihi: 16.06.2020
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SAVCILIK DÜĞMEYE BASTI! 13 KİŞİ YAKALANDI

Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (/) yönelik soruşturma kapsamında 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkardı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, terör örgütünün sivil yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında FETÖ'nün haberleşme uygulaması kullanıcısı olduğu belirlenen 15 şüpheli ile örgütte çeşitli düzeylerde görev üstlendiği belirlenen 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Zanlılardan 13'ü yakalandı. 6 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde sürdürülüyor.

Şüpheliler hakkında, ByLock'un yanı sıra Bank Asya, örgütle bağlantılı iş yerlerine ilişkin sigorta kaydı, terör örgütünün tepe yönetimiyle irtibat ile ifade ve teşhise yönelik deliller bulunduğu öğrenildi.

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