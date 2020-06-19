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Son dakika: AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı: AK Parti'nin TBMM başkan adayı Mustafa Şentop

Grup Başkanı , Naci Bostancı, "Arkadaşlar büyük çoğunluk ile 'u Meclis Başkanı görmek istediler. Mustafa Şentop adayımız olarak Başkanlık divanına iletilecektir. 2 Temmuz itibarıyla Mustafa Şentop'un ismini ileteceğiz." dedi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 19.06.2020 Güncelleme Tarihi: 19.06.2020
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AK PARTİ'NİN TBMM BAŞKAN ADAYI BELLİ OLDU

Grup Başkanı , Başkanı 'u bu göreve yeniden aday göstereceklerini açıkladı.

"ÇOĞUNLUK İLE BELİRLENDİ"

Naci Bostancı, "Arkadaşlar büyük çoğunluk ile Mustafa Şentop'u Meclis Başkanı görmek istediler. Mustafa Şentop adayımız olarak Başkanlık divanına iletilecektir. 2 Temmuz itibarıyla Mustafa Şentop'un ismini ileteceğiz." açıklamasını yaptı.

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ŞENTOP'TAN iLK AÇIKLAMA

AK Parti'nin TBMM Başkan adayı gösterilen Mustafa Şentop gazetecilerle ilk duygularını paylaştı.

Mustafa Şentop, yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"Meclis Başkanlığı Başkanlık Divanı ve partilerin grup yönetimleri ile ilgili tespitler seçimler yapılıyor. 12 Temmuz'da Meclis Başkanlığı seçimi yapılmıştı. 12 Temmuz'da ilk dönem tamamlanmış olacak, 27. yasama dönemi içerisinde. İç tüzüğe göre 10 gün önce süreç başlıyor. 5 gün adaylık, 5 günlük seçim süreci. Bu konuyla ilgili değerlendirmeler, istişareler yapıldı. Milletvekili arkadaşlarımızın değerlendirmeleri neticesinde tekrar adaylık konusu netleşmiş oldu. Hayırlı olsun, Cenab-ı Hak mahçup etmesin. Yaklaşık1 saat kadar önce sayın Devlet Bahçeli'yi ziyaret ettim. Esas gündem Meclis Başkanlığı seçimiyle ilgiliydi. Benim 24 Şubat 2019'daki seçimde de bana MHP milletvekilleri destek vermişlerdi. Hem teşekkürlerimi ifade ettim hem de yeni dönemde destek konusunda kendileriyle görüştük. Kendileri olumlu yaklaştıklarını ifade ettiler."

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