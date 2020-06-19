Son dakika: AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı: AK Parti'nin TBMM başkan adayı Mustafa Şentop
AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, Naci Bostancı, "Arkadaşlar büyük çoğunluk ile Mustafa Şentop'u Meclis Başkanı görmek istediler. Mustafa Şentop adayımız olarak Başkanlık divanına iletilecektir. 2 Temmuz itibarıyla Mustafa Şentop'un ismini ileteceğiz." dedi.
AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'u bu göreve yeniden aday göstereceklerini açıkladı.
"ÇOĞUNLUK İLE BELİRLENDİ"
Naci Bostancı, "Arkadaşlar büyük çoğunluk ile Mustafa Şentop'u Meclis Başkanı görmek istediler. Mustafa Şentop adayımız olarak Başkanlık divanına iletilecektir. 2 Temmuz itibarıyla Mustafa Şentop'un ismini ileteceğiz." açıklamasını yaptı.
ŞENTOP'TAN iLK AÇIKLAMA
AK Parti'nin TBMM Başkan adayı gösterilen Mustafa Şentop gazetecilerle ilk duygularını paylaştı.
Mustafa Şentop, yaptığı açıklamada şunları ifade etti:
"Meclis Başkanlığı Başkanlık Divanı ve partilerin grup yönetimleri ile ilgili tespitler seçimler yapılıyor. 12 Temmuz'da Meclis Başkanlığı seçimi yapılmıştı. 12 Temmuz'da ilk dönem tamamlanmış olacak, 27. yasama dönemi içerisinde. İç tüzüğe göre 10 gün önce süreç başlıyor. 5 gün adaylık, 5 günlük seçim süreci. Bu konuyla ilgili değerlendirmeler, istişareler yapıldı. Milletvekili arkadaşlarımızın değerlendirmeleri neticesinde tekrar adaylık konusu netleşmiş oldu. Hayırlı olsun, Cenab-ı Hak mahçup etmesin. Yaklaşık1 saat kadar önce sayın Devlet Bahçeli'yi ziyaret ettim. Esas gündem Meclis Başkanlığı seçimiyle ilgiliydi. Benim 24 Şubat 2019'daki seçimde de bana MHP milletvekilleri destek vermişlerdi. Hem teşekkürlerimi ifade ettim hem de yeni dönemde destek konusunda kendileriyle görüştük. Kendileri olumlu yaklaştıklarını ifade ettiler."
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- MHP'den Mustafa Şentop açıklaması
- Almanya'dan Türkiye'de için yeni Covid-19 açıklaması
- Reina katliamı davasında flaş gelişme!
- MİT ve jandarmadan terör örgütüne ortak operasyon
- Şentop'tan flaş açıklama
- MHP’de kurultay tarihi belli oldu
- DHKP/C’nin kasası aile boyu CHP üyesi çıktı
- KPSS 2020/8 tercihleri ne zaman bitiyor?
- İtalya ile Libya zirvesi! Kalıcı barış mesajı
- 796 bin lira ile yakalanan FETÖ’cü tutuklandı
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Uzmanlardan dikkat çeken altın yorumu! Yükselişin sürmesi durumunda... Gram, çeyrek altın ne kadar?
- Tarih belli oldu mu? Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix Aşk 101 2. sezon fragmanı yayınlandı mı?
- KPSS 2020/8 tercihleri ne zaman bitiyor? Sağlık Bakanlığı 3000 personel alımı tercihleri nasıl yapılır?
- TOKİ Trabzon Araklı kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? 2020 TOKİ Araklı 2+1, 3+1 kura sonuçları sorgulama
- ŞOK'tan dev indirim! 20 Haziran Cumartesi kataloğu sürprizlerle dolu! İşte ŞOK aktüel ürünler kataloğu
- Son dakika: Sorumluluk sınavları ertelendi mi? 2020 MEB Lise sorumluluk sınavları ne zaman?
- Son dakika: Yarın sokağa çıkma yasağı var mı? 21-2 Haziran Cumartesi - Pazar sokağa çıkma yasağı olacak mı?
- Trabzon TOKİ 2020 kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? TOKİ Trabzon Merkez 480 konut kura çekilişi
- Son dakika: YKS ertelendi mi? Danıştay'dan YKS kararı! 2020 YKS sınavı ne zaman, saat kaçta?
- Son dakika: Emekli maaşları Temmuz zammı ile ne kadar olacak? 2020 SSK Bağkur emekli maaşı hesaplama
- Son dakika: İstanbul'da maske takmama cezası ne kadar? İstanbul'da maskesiz sokağa çıkmak yasak mı?
- TOKİ Çanakkale kura sonuçları isim listesi: 2020 Çanakkale Merkez 2+1, 3+1 TOKİ kura çekimi sonuçları sorgulama