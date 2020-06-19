DHKP/C’nin kasası Mehmet Sıddık Doğru, aile boyu CHP üyesi çıktı
INTERPOL tarafından DHKP/C terör örgütüne üye olmak suçundan kırmızı bültenle aranırken İzmir'in Bornova ilçesinde sahte kimlikle yakalanarak gözaltına alınan Mehmet Sıddık Doğru, bugün çıkarıldığı sulh ceza mahkemesi tarafından tutuklandı. DHKP/C terör örgütü içindeki faaliyetleri nedeniyle 6 yıl 3 ay hapis cezasına mahkum edildikten sonra firari olan Mehmet Sıddık Doğru, 2002 yılında CHP İzmir Bornova ilçe teşkilatına üye kaydının olduğu ortaya çıktı. Doğru’nun ailesinin de CHP teşkilatlarında üyelikleri olduğu öğrenildi.
INTERPOL tarafından DHKP/C terör örgütüne üye olmak suçundan kırmızı bültenle aranırken İzmir'in Bornova ilçesinde sahte kimlikle yakalanarak gözaltına alınan Mehmet Sıddık Doğru, bugün çıkarıldığı sulh ceza mahkemesi tarafından tutuklandı. DHKP/C terör örgütü içindeki faaliyetleri nedeniyle 6 yıl 3 ay hapis cezasına mahkum edildikten sonra firari olan Mehmet Sıddık Doğru, 2002 yılında CHP İzmir Bornova ilçe teşkilatına üye kaydının olduğu ortaya çıktı. Doğru'nun ailesinin de CHP teşkilatlarında üyelikleri olduğu öğrenildi.
TÜM AİLESİ CHP TEŞKİLATINDA
Kırmızı bültenle aranırken sahte kimlikle İzmir'in Bornova ilçesinde yakalanan DHKP/C üyesi Mehmet Sıddık Doğru, bugün çıkarıldığı sulh ceza mahkemesinde tutuklandı. Örgüt üyeliğinden 6 yıl 3 ay hapis cezasına mahkum edildikten sonra firari olan Doğru, DHKP/C'nin kasası olarak biliniyor. 2002 yılında CHP İzmir Bornova ilçe teşkilatına üye kaydı olduğu ortaya çıkan Doğru'nun ailesinin de CHP teşkilatlarında üyelikleri olduğu öğrenildi. DHA'nın edindiği bilgilere DHKP/C'li Doğru'nun, aile boyu CHP'li olduğu ortaya çıktı. Doğru'nun eşi F.D.'nin 2012 tarihinde CHP Bornova İlçe Teşkilatı Yönetim Kurulu üyeliği, babası M.M.D. 2002 yılında CHP İzmir Bornova ilçe teşkilatı, kızı D.D.O. 2018 yılında CHP Çanakkale Merkez ilçe teşkilatı, kız kardeşi S.Ç. 2018 yılında CHP İzmir Menderes ilçe teşkilatı, kız kardeşi H.B 2018 yılında CHP İzmir Bornova ilçe teşkilatı, erkek kardeşi M.D.D. 2018 yılında CHP İzmir Bornova ilçe teşkilatında kayıtlarının bulunduğu öğrenildi.
KIZ KARDEŞİ DE BDP ÜYESİ
DHKP/C'nin kasası olduğu belirtilen Doğru'nun bir kız kardeşinin ise Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) üyesi olduğu öğrenildi. Doğan'ın kardeşi R.S.'nin 17 Şubat-01 Aralık 2013 tarihleri arasında BDP Tekirdağ Merkez İlçe Başkan Yardımcısı olduğu belirtildi.
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