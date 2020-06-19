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Son dakika: AK Parti'nin Meclis Başkanı adayı Şentop'tan flaş açıklama

Son dakika haberi... 'nin Meclis Başkanı adayı , açıklamalarda bulundu. MHP Lideri Devlet Bahçeli ile görüşmesine de değinen Şentop, "Yaklaşık 1 saat kadar önce sayın Devlet Bahçeli'yi ziyaret ettim. Esas gündem Meclis Başkanlığı seçimiyle ilgiliydi. Benim 24 Şubat 2019'daki seçimde de bana MHP milletvekilleri destek vermişlerdi. Hem teşekkürlerimi ifade ettim hem de yeni dönemde destek konusunda kendileriyle görüştük." dedi.

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Giriş Tarihi: 19.06.2020 Güncelleme Tarihi: 19.06.2020
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ŞENTOP'TAN FLAŞ AÇIKLAMA

'nin TBMM Başkan adayı gösterilen gazetecilerle ilk duygularını paylaştı.

AK Parti'nin Meclis Başkanı adayı Şentop'tan flaş açıklama | VİDEO AK PARTİ'NİN MECLİS BAŞKANI ADAYI ŞENTOP'TAN FLAŞ AÇIKLAMA | VİDEO

Mustafa Şentop, yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"Meclis Başkanlığı Başkanlık Divanı ve partilerin grup yönetimleri ile ilgili tespitler seçimler yapılıyor. 12 Temmuz'da Meclis Başkanlığı seçimi yapılmıştı. 12 Temmuz'da ilk dönem tamamlanmış olacak, 27. yasama dönemi içerisinde. İç tüzüğe göre 10 gün önce süreç başlıyor. 5 gün adaylık, 5 günlük seçim süreci. Bu konuyla ilgili değerlendirmeler, istişareler yapıldı. Milletvekili arkadaşlarımızın değerlendirmeleri neticesinde tekrar adaylık konusu netleşmiş oldu. Hayırlı olsun, Cenab-ı Hak mahçup etmesin. Yaklaşık 1 saat kadar önce sayın Devlet Bahçeli'yi ziyaret ettim. Esas gündem Meclis Başkanlığı seçimiyle ilgiliydi. Benim 24 Şubat 2019'daki seçimde de bana MHP milletvekilleri destek vermişlerdi. Hem teşekkürlerimi ifade ettim hem de yeni dönemde destek konusunda kendileriyle görüştük. Kendileri olumlu yaklaştıklarını ifade ettiler."

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