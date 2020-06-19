İzmir'de yakalanan DHKP/C'nin para kasası tutuklandı! CHP'nin eski başkan yardımcısı çıkmıştı
İzmir'de hücre evinde yakalanan terör örgütü DHKP/C'nin "kasası" olduğu ve kırmızı bültenle arandığı belirtilen Mehmet Sıddık Doğru, tutuklandı. Mehmet Sıddık Doğru'nun CHP'nin İzmir eski İl Başkan Yardımcısı olduğu öğrenildi.
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğünün, dün Bornova ilçesinde düzenlediği operasyonda gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı. Mehmet Sıddık Doğru, yoğunluk güvenlik önlemleri altında adliyeye götürüldü.
HÜCRE EVİNDE YAKALANDI
İl Emniyet Müdürlüğünden dün yapılan açıklamada, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğünün Bornova ilçesinde operasyon düzenlediği, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan ve terör örgütü DHKP/C'nin para kasası olduğu belirtilen Mehmet Sıddık Doğru'nun saklandığı hücre evinde yakalandığını belirtmişti.
KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI VAR
Mehmet Sıddık Doğru'nun, İzmir'de 2011'de terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda yakalandığı, 7-8 ay tutuklu kaldıktan sonra tahliye olmasının ardından yurt dışına kaçtığı ve hakkında terör örgütü üyesi olma suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu da kaydedilmişti.
TUTUKLANDI
Interpol tarafından DHKP/C terör örgütüne üye olmak suçundan kırmızı bültenle aranırken İzmir'in Bornova ilçesinde, hücre evinde yakalanan Mehmet Sıddık Doğru, sevk edildiği adliyede tutuklandı.
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