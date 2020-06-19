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Son dakika: Kırmızı bültenle aranan PKK'lı terörist Sabri Dal yakalandı

Son dakika haebri... 'da öldürülen Suruç ilçesi eski belediye başkanı ile oğlu 'in faili ve birçok kanlı eylemin sorumlusu olarak İnterpol tarafından aranan 'lı terörist, , 'ın ilçesinden 'a kaçmaya çalışırken, polis ve operasyonuyla yakalandı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 19.06.2020 Güncelleme Tarihi: 19.06.2020
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KIRMIZI BÜLTENLE ARANAN PKK'LI TERÖRİST YAKALANDI

SON DAKİKA HABERİ: İl Emniyet Müdürlüğü ve Başkanlığı tarafından /KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifresine yönelik olarak yapılan müşterek çalışma kapsamında; Interpol tarafından aranan 'ın, Şırnak'ın ilçesinde bulunduğu ve 'ın kuzeyine geçme hazırlığında olduğu belirlendi.

Son dakika: Kırmızı bültenle aranan terörist Sabri Dal yakalandı |Video SON DAKİKA: KIRMIZI BÜLTENLE ARANAN TERÖRİST SABRİ DAL YAKALANDI |VİDEO

KANLI EYLEMLERİN SORUMLUSUYDU

Ekipler, dün gece düzenledikleri operasyonla terörist Dal'ı yakaladı. Gözaltına alınan teröristin emniyetteki işlemleri sürerken, hakkında 2013 yılında güvenlik korucusu Mehmet Sait Coşkun'un Cizre'de şehit edilmesi ve 'nın Suruç ilçesi eski Belediye Başkanı ile oğlu 'in öldürülmesi olaylarının faillerinden olduğu belirlendi.

Aynı zamanda Şırnak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce 'Devletin Birliğini ve Ülke Bütünlüğünü Bozma', 'Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle 1 kişiyi öldürme', Cizre 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce 'Silahlı terör örgütüne üye olma', Cizre Sulh Ceza Mahkemesi'nce ise 'Resmi belgede sahtecilik' ve Şanlıurfa 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce 'Kasten öldürme' suçundan ve Interpol tarafından kırmızı bülten ile arandığı belirtildi.

Şırnak Valiliği'nce yapılan açıklamada, terörle mücadele kapsamında operasyonların kararlılıkla devam ettiği belirtildi.

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