Son dakika: DHKP/C'nin 'para kasası' İzmir'de yakalandı! Flaş CHP detayı
DHKP/C'nin "kasası" olduğu belirtilen ve bugün İzmir'de yakalanan M.S.D'nin CHP'nin İzmir eski İl Başkan Yardımcısı olduğu öğrenildi.
DHKP/C'nin "kasası" olduğu belirtilen ve bugün İzmir'de yakalanan M.S.D'nin CHP'nin İzmir eski İl Başkan Yardımcısı olduğu öğrenildi.
Kırmızı bültenle aranan ve terör örgütü DHKP/C'nin "kasası" olduğu belirtilen M.S.D'nin İzmir'de yakalandığı bildirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü, sosyal paylaşım sitesi üzerinden, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğünün Bornova ilçesinde operasyon düzenlediğini duyurdu.
Operasyonda Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan ve terör örgütü DHKP/C'nin para kasası olduğu belirtilen M.S.D'nin saklandığı hücre evinde yakalandığı belirtildi.
ZANLI, 2011'DE DE YAKALANMIŞ
M.S.D'nin, İzmir'de 2011'de terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda yakalandığı, 7-8 ay tutuklu kaldıktan sonra tahliye olmasının ardından yurt dışına kaçtığı öğrenildi.
M.S.D. hakkında terör örgütü üyesi olma suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu da kaydedildi.
AK PARTİLİ DAĞ: CHP'NİN İZMİR ESKİ İL BAŞKAN YARDIMCISI
İzmir'de DHKP/C terör örgütüne üye olmak suçundan kırmızı bültenle aranan ve örgütün 'para kasası' olan M.S.D. yakalanmasıyla ilgili AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Şüpheli M.S.D.'nin CHP'nin İzmir eski İl Başkan Yardımcısı olduğunu ifade eden Dağ, "DHKP-C'nin kasası; CHP'nin İzmir eski İl Başkan Yardımcısı yakalandı. Eşi ise eski İlçe Başkanı. Sistematik olarak terörist gruplara yakınlaştırdıkları CHP'de, uyguladıkları proje meyvelerini veriyor. Savunmanızı bekliyoruz; dönemin koşulları mı, aktif görevi bulunmaması mı?" paylaşımında bulundu.
AK PARTİLİ DAĞ: "DHKP-C'NİN KASASI, CHP'NİN İZMİR ESKİ İL BAŞKAN YARDIMCISI"
AK Parti İzmir Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, polis operasyonunda yakalanan, DHKP/C terör örgütüne üye olmaktan tüm dünyada kırmızı bültenle aranan ve örgütün para kasası olduğu öne sürülen M.S.D.'nin CHP'nin İzmir eski il başkan yardımcısı, eşinin de yine CHP eski ilçe başkanı olduğunu sosyal medya hesabından paylaştı.
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