Bakan Soylu açıkladı! Jandarma uzman erbaş alımı ne zaman? 2020 Jandarma 4. grup duyurusu yayımlandı mı?

Son dakika haberi... Jandarma uzman erbaş alımı ne zaman? Bir canlı yayın programına katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma uzman erbaş alımı ile ilgili açıklamalarda bulundu. 2019-1 sözleşmeli uzman erbaş alımı kapsamında 3. grup çağrısı yapılmış ve mülakatlara katılmaya hak kazanan adaylar belirlenmişti. Eğitim ataması bekleyen vatandaşlar konu ile ilgili detayları araştırıyor. Peki, Jandarma 4. grup çağrısı geldi mi? 2020 Jandarma uzman erbaş alımı ne zaman olacak? İşte merak edilenler...

JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMI NE ZAMAN?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Bu konuda süreç devam ediyor. Koronavirüs salgını nedeniyle tüm eğitimlerimizi erteledik. Polis Akademisi eğitimleri, bekçi eğitimleri, Jandarma Sahil Güvenlik Akademisi eğitimleri yapmak zorundayız. Onunla ilgili önümüzdeki günlerde bir karar daha vereceğiz Biraz daha sabırlı olmalarında fayda var diye düşünüyorum." dedi.