Gaziantep'te DEAŞ şüphelisi tutuklandı

Türkiye koronavirüsle mücadelesine devam ederken, emniyet mensupları da terör unsurlarına göz açtırmıyor. Gaziantep'te terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli cezaevine gönderildi.

Gaziantep'te terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli cezaevine gönderildi.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, DEAŞ şüphelisinin yabancı uyruklu olduğu belirtildi.

9 Şubat 2016'da Oğuzeli ilçesinde DEAŞ silahlı terör örgütü mensuplarınca taşınır vaziyette olan patlayıcı madde ekipmanlarının ve silahların bazı şüpheliler ile birlikte ele geçirildiği belirtilen açıklamada, "Akabinde devam eden soruşturmada 27.03.2020 tarihinde patlayıcı maddeleri ile irtibatı tespit edilen yabancı uyruklu M.H adlı şüpheli yakalanmış olup sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştır." ifadesi kullanıldı.