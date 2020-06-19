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Son dakika: Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu: Kulüplerimiz bugün itibarıyla bir ödeme alacaklar

Gençlik ve Spor Bakanı , "Yayıncı kuruluşla görüşmelerimiz neticesinde kulüplerimiz bugün itibarıyla bir ödeme alacaklar; önümüzdeki hafta da alacaklar." müjdesini verdi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 19.06.2020 Güncelleme Tarihi: 19.06.2020
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BAKAN KASAPOĞLU’NDAN KULÜPLERE MÜJDE

Gençlik ve Spor Bakanı , AA'ya gündeme dair kritik açıklamalar yaptı. Kasapoğlu, "Yayıncı kuruluşla görüşmelerimiz neticesinde kulüplerimiz bugün itibarıyla bir ödeme alacaklar; önümüzdeki hafta da alacaklar." müjdesini verdi.

"97 ÜLKEDEN 77 BİN VATANDAŞI YURTLARIMIZDA AĞIRLADIK"

Bakan Kasapoğlu, "Sadece Türk vatandaşları değil, yabancılar da yurtlarımızda kaldı. 97 ülkeden 77 bin vatandaşı yurtlarımızda ağırladık." dedi.

"2019'DAKİ BAŞARILARI ÖNCÜ OLARAK GÖRÜYORUZ"

Kasapoğlu, "2019'daki başarıları öncü olarak görüyoruz; futboluyla, voleyboluyla. Türk sporu açısından bunu fırsata çevirme olarak görüyoruz." dedi.

"FEDERASYON BAŞKANININ KAÇ KEZ SEÇİLECEĞİNE DAİR BİR SINIR YOK"

Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Federasyon başkanının kaç kez seçileceğine dair bir sınır yok. Öyle bir şey olmaz." ifadesini kullandı.

Bakan Kasapoğlu, "Federasyon seçimleriyle ilgili çalışıyoruz. Hukukçular süreci yürütüyor. (Olimpiyatların ertelenmesi) İlk kez karşılaşılan bir durum." dedi.

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