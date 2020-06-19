796 bin lira ile yakalanan FETÖ’cü tutuklandı

İstihbarat, TEM Şube ve TEM Büro Amirliği'nce yapılan çalışmalar neticesinde bugün saat 18.15 sularında, Muğla 2.Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2017/142 sayılı kararı ile FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye olmak suçundan aranan Orhan Ö. isimli şüpheli yapılan operasyon sonucu yakalandı.

560 BİN LİRA NAKİT PARA ÇIKTI, 118 BİNLİK İKİ ÇEK BULUNDU

Şüphelinin Bodrum'da bulunan adresinde arama yapıldı. Emniyet güçlerinin yaptığı aramada iki adet cep telefonu, bir adet simkart, 560 bin lira nakit para, toplam 118 bin lira tutarında iki tane çek ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alınarak gerekli adli işlemler başlatıldı.

TUTUKLANDI

Edinilen bilgiye göre, emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli savcılığa sevk edildi. Buradaki sorgusu da tamamlanan Orhan Ö. gönderildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine konuldu.

Hayrettin ŞAŞMAZ/SABAH