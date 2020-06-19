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796 bin lira ile yakalanan FETÖ’cü tutuklandı

2. ’nce /PDY Silahlı Terör Örgütüne üye olmak suçundan aranan Orhan Ö. isimli şüpheli Muğla’nın İlçesinde yapılan baskın sonucu yakalandı. Üzerinden 796 bin lira ele geçirilen şüpheli işlemleri ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. Sabah gazetesinden Hayrettin Şaşmaz'ın haberi...

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Giriş Tarihi: 19.06.2020 Güncelleme Tarihi: 19.06.2020
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796 BİN LİRA İLE YAKALANAN FETÖ’CÜ TUTUKLANDI

İstihbarat, Şube ve TEM Büro Amirliği'nce yapılan çalışmalar neticesinde bugün saat 18.15 sularında, 2.'nin 2017/142 sayılı kararı ile /PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye olmak suçundan aranan Orhan Ö. isimli şüpheli yapılan operasyon sonucu yakalandı.

560 BİN LİRA NAKİT PARA ÇIKTI, 118 BİNLİK İKİ ÇEK BULUNDU
Şüphelinin 'da bulunan adresinde arama yapıldı. Emniyet güçlerinin yaptığı aramada iki adet cep telefonu, bir adet simkart, 560 bin lira nakit para, toplam 118 bin lira tutarında iki tane çek ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alınarak gerekli adli işlemler başlatıldı.

TUTUKLANDI
Edinilen bilgiye göre, emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli savcılığa sevk edildi. Buradaki sorgusu da tamamlanan Orhan Ö. gönderildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine konuldu.

Hayrettin ŞAŞMAZ/SABAH

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