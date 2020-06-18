İBB'de Deprem Daire Başkanı Tayfun Kahraman'ın ilkesizliğini gösteren mahkeme kararları!

Sabah; İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Deprem Risk Yönetimi Kentsel İyileştirme Daire Başkanı Tayfun Kahraman'ın; ilkesizliğini ve tutarsızlığını gösteren mahkeme tutanaklarına ulaştı.

KAHRAMAN; BAYRAMPAŞA CEZAEVİ KONUT PROJESİ'NE PLAN ASKIDAYKEN DAHİ İTİRAZ ETMİŞ

Tayfun Kahraman'ın; TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı iken AK Partili Kadir Topbaş'ın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı olduğu dönemde, 14 Eylül 2012 tarihinde başlattığı 2 bin 275 kişilik Bayrampaşa Cezaevi arazisindeki konut projesine plan askıdayken dahi itiraz ettiği öğrenildi.



KAHRAMAN, PROJENİN DURDURULMASI İÇİN 3 DEFA İDARE MAHKEMESİNE BAŞVURDU

Tayfun Kahraman'ın; Bayrampaşa Cezaevi konut projesinin durdurulması için İstanbul 9. İdare Mahkemesi, İstanbul 13. İdare Mahkemesi ve İstanbul 4. İdare Mahkemesi'ne başvuruda bulunduğu bildirildi.

KAHRAMAN; İDARE MAHKEMESİ'NİN KAMU YARARI OLDUĞU GEREKÇESİYLE PROJENİN DEVAMINA KARAR VERMESİ KARARINA DA İTİRAZ ETTİ

Tayfun Kahraman'ın; kamu yararı olduğu gerekçesiyle projenin devam etmesi yönündeki mahkeme kararın da bozulması için İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Dördüncü İdare Dava Dairesi'ne de başvurduğu öğrenildi.

KAHRAMAN, İTİRAZ ETTİĞİ PLANIN AYNEN GEÇMESİ İÇİN İBB MECLİSİ'NE PLAN TEKLİFİNDE BULUNDU



Tayfun Kahraman'ın; İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Deprem Risk Yönetimi Kentsel İyileştirme Daire Başkanı olduktan sonra İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Dördüncü İdare Dava Dairesi'ne itiraz ettiği planın aynen geçmesi için İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'ne plan teklifinde bulunması, "Bu nasıl ilkesizlik" şeklinde yorumlandı.

KAHRAMAN, İBB'YE ATANDI, İTİRAZ ETTİĞİ PROJEYE SAHİP ÇIKTI!..

Kahraman, 16 Haziran 2020 tarihinde sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından 5 defa itiraz ettiği Bayrampaşa Cezaevi arazisindeki konut projesine sahip çıktı ve "Bayrampaşa Kentsel dönüşüm projesinde hak sahipleri, dairelerine taşınmaya başlıyor. Yakında kreş, istihdam ofisi, tiyatro salonu, iştiraklerimizin işletmeleri açılıyor ve hayat başlıyor" ifadelerini kullandı.

İBB BAŞKANI İMAMOĞLU, 2019 MART AYINDA BİTEN PROJEYE DE SAHİP ÇIKTI

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun; 2011'de askıya çıkan, Kadir Topbaş döneminde 14 Eylül 2012 tarihinde projesi başlayan, 2013'de Rezerv Yapı Alanı ilan edilen, 2016'da plan ve proje çalışmaları tamamlanan ve ruhsat alınan, Mevlüt Uysal döneminde 2019 Mart'ında konut yapımı tamamlanan konut projesini kendisi yapmış gibi sunması dikkat çekiyor..

Ekrem İmamoğlu; AK Partili Kadir Topbaş ve Mevlüt Uysal'ın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı olduğu dönemde başlayan ve 2019 Mart'ında biten Bayrampaşa Cezaevi arazisindeki konut projesini kendisinin yaptığını iddia etti.



Ekrem İmamoğlu; Twitter'dan yaptığı açıklamada; "İstanbul'un en önemli gündemi; afete hazırlık ve güvenli yaşam alanları ihtiyacıdır, suni gündemler değildir. Bayrampaşa İsmetpaşa Mahallesi kentsel dönüşüm projesi tamamlandı. 2 bin 270 ailemiz artık güvenli konutlarda yaşayacaklar" ifadelerini kullandı.

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANI MURAT KURUM DA; PROJEYİ YERİNDE İNCELEDİ

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un, 2 Haziran 2019 tarihinde Bayrampaşa Cezaevi arazisindeki konut projesini yerinde incelemişti. Kurum; aynı gün sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından paylaşımda bulundu ve "Bayrampaşa İsmetpaşa Mahallesi'ndeki 2275 konutluk kentsel dönüşüm alanını inceledik, mahalle temsilcilerinden vatandaşlarımızın taleplerini dinledik. Bölgedeki çalışmalarımızın temelinde, gönüllük esası var. Vatandaşımızın istemediği hiçbir projeyi hayata geçirmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.



Bakan Murat Kurum; "Kentsel dönüşüm çalışmalarımızda, vatandaşımızın rızası olmadan hiç bir projeye izin vermeyeceğiz" dedi.

GÖKSU: "ZAMANINDA BU PROJEYİ MAHKEMEYE VEREN BUGÜNKÜ İBB YÖNETİCİLERİ ŞİMDİ ÇIKIP PROJENİN LANSMANINI YAPIYOR"



İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından açıklamada bulundu ve "Bunu da AK Parti yaptı. İBB'nin AK Parti belediyeciliği zamanında tamamlanan Bayrampaşa kentsel dönüşüm projesindeki evleri hak sahibi ailelerimize hayırlı olsun. İlginçtir, zamanında bu projeyi mahkemeye veren bugünkü İBB yöneticileri şimdi çıkıp projenin lansmanını yapıyor" dedi.

2 BİN 275 KİŞİLİK BAYRAMPAŞA CEZAEVİ KONUT PROJESİ NASIL BAŞLADI?



2011- İstanbul'da 2009 yılında yıkılan Bayrampaşa Cezaevi'nin yerine 2 bin 275 konut, 300 yatak kapasiteli devlet hastanesi, eğitim, otopark, alışveriş merkezi, sosyal donatı ve yeşil alanların yapılmasına ilişkin imar planı, 2011'de AK Parti yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından kabul edildi.



2011- Tayfun Kahraman'ın başkanı olduğu Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi; söz konusu plana askıdayken itiraz etti.



TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI, PROJENİN DURDURULMASI İÇİN MAHKEMEYE BAŞVURDU

2012- TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi; projenin yürütmesinin durdurması talebi ile İstanbul 9. İdare Mahkemesi'ne başvuruda bulundu.

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI, PROJE ALANINI REZERV YAPI ALANI İLAN EDİLDİ

2013- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı; Bayrampaşa Sağmalcılar Eski Cezaevi Kentsel Dönüşüm Proje Alanı'nı 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Kanunu kapsamında Rezerv Yapı Alanı ilan etti.

BAKANLIK, PROJEYE RUHSAT VERDİ

2016- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın söz konusu alanı Rezerv Yapı Alanı ilan etmesinin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi plan ve proje çalışmalarını tamamladı ve ruhsat alındı. 2227 bağımsız birimden oluşan kentsel dönüşüm projesinin yapım süreci başladı.



2016- TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi; projenin yürütmesinin durdurması talebi ile İstanbul 13. İdare Mahkemesi'ne başvuruda bulundu.



2017- TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi ve TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi projenin yürütmesinin durdurması talebi ile İstanbul 4. İdare Mahkemesi'ne başvuruda bulundu.

İSTANBUL 4. İDARE MAHKEMESİ; KAMU YARARI OLDUĞU GEREKÇESİYLE PROJENİN DEVAMINA KARAR VERDİ



25 Ekim 2018- İstanbul 4. İdare Mahkemesi; kamu yararı olduğu gerekçesiyle projenin devam etmesi yönünde karar aldı.



İstanbul 4. İdare Mahkemesi bilirkişi raporunda; yapılaşma koşulları avan projeye bırakıldığı ve donatı alanlarının yetersiz olduğu yolunda saptama yapılmasına karşın sonuç itibariyle kamu yararına uygun bulunan dava konusu planlardaki eksikliklerin aynı bölgede etaplar halinde yapılması düşünülen kentsel dönüşüm amaçlı planlarda söz konusu eksikliklerin giderilmesi gerektiğine dikkat çekildi.



İstanbul 4. İdare Mahkemesi'nin kararında; "Bilirkişi kurulunun makul ve kabul edilebilir değerlendirmesinin davalı belediye tarafından de yeni yapılacak planlamalarda dikkate alınması gerektiği hatırlatmasıyla giderilebilir öngörülebilir görülen söz konusu eksikliklerin dava konusu imar planlarının iptali gerektirmediği sonucuna varılmıştır. Bu durumda; bilirkişi raporunda yapılan değerlendirme ve öneriler doğrultusunda dava konusu imar planlarında şehircilik ilkelerine planlama tekniklerine kamu yararına ve hukuka aykırılık görülmemiştir" denildi ve davanın reddine karar verildi.

TAYFUN KAHRAMAN, KARARIN BOZULMASI İÇİN İSTANBUL BÖLGE İDARE MAHKEMESİ DÖRDÜNCÜ İDARE DAVA DAİRESİ'NE BAŞVURDU

2018- TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi; kamu yararı olduğu gerekçesiyle projenin devam etmesi yönündeki İstanbul 4. İdare Mahkemesi'nin kararın da bozulması için İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Dördüncü İdare Dava Dairesi'ne başvurdu. Kahraman; 2017/1345-E 2018/1910-K sayılı davanın reddine yönelik verdiği kararın istinaf talebiyle İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Dördüncü İdare Dava Dairesi'ne başvurdu.

BAYRAMPAŞA CEZAEVİ KONUT PROJESİ TAMAMLANDI



Mart 2019- Yerinde dönüşüm ilkesi çerçevesinde hayata geçirilen ve proje alanı komşuluğundaki İsmetpaşa Mahallesi'ndeki yapı stokunun yenilenmesini hedefleyen proje tamamlandı.

23 Mayıs 2019- İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Dördüncü İdare Dava Dairesi; "Dava konusu planlarda planlama esasları şehircilik ilkeleri ve kamu yararına aykırılıkların halen devam ettiği sonucuna varıldığından iptal kararı verilmesi gerekirken aksi yöne verilen mahkeme kararında yasal uyarlık görülmemiştir" denildi ve İstanbul 4. İdare Mahkemesi'nin kararını bozdu.



2 Haziran 2019: Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, projesi tamamlanan Bayrampaşa Cezaevi arazisindeki konut projesini yerinde inceledi.

4 Eylül 2019- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı görevine Tayfun Kahraman'ı atadı.





İLKESİZLİĞİN VE TUTARSIZLIĞIN BÖYLESİ



Kasım 2019- Tayfun Kahraman; İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Deprem Risk Yönetimi Kentsel İyileştirme Daire Başkanı olduktan sonra İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Dördüncü İdare Dava Dairesi'ne itiraz ettiği planın aynen geçmesi için İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'ne plan teklifinde bulundu.



16 Haziran 2020- Ekrem İmamoğlu; "Bayrampaşa İsmetpaşa Mahallesi kentsel dönüşüm projesi tamamlandı. 2 bin 270 ailemiz artık güvenli konutlarda yaşayacaklar" dedi.

TAYFUN KAHRAMAN, 5 DEFA İTİRAZ ETTİĞİ PROJEYE SAHİP ÇIKTI!

16 Haziran 2020- İBB Deprem Risk Yönetimi Kentsel İyileştirme Daire Başkanı Tayfun Kahraman, "Bayrampaşa Kentsel dönüşüm projesinde hak sahipleri, dairelerine taşınmaya başlıyor. Yakında kreş, istihdam ofisi, tiyatro salonu, iştiraklerimizin işletmeleri açılıyor ve hayat başlıyor" ifadelerini kullandı.



KAHRAMAN, 9 YIL TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI İSTANBUL ŞUBESİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI GÖREVİNDE BULUNDU



İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Deprem Risk Yönetimi Kentsel İyileştirme Daire Başkanı Tayfun Kahraman; 2006 – 2010 yılları arasında iki dönem TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu'nda sekreter üye görevinde bulundu. Tayfun Kahraman, TMMOB Şehir Plancıları Odası'nda 2010 yılında başladığı İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine 2019 yılı Ocak ayına kadar devam etti. 2010 -2014 yılları arası Oda Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyeliği'nde bulundu. TMMOB Şehir Plancıları Odası Genel Merkezi ve İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu üyeliklerini sürdürmektedir.

KAHRAMAN, GEZİ KALKIŞMASINDA TAKSİM DAYANIŞMA HAREKETİNİN SÖZCÜLÜĞÜNÜ YAPTI

Tayfun Kahraman'ın, 10 kişinin öldüğü Gezi kalkışmasını organize etmekle suçlanıyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede; sanık Tayfun Kahraman hakkında "hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis isteniyor.



Gezi kalkışması soruşturmasında Osman Kavala, Yiğit Aksakoğlu, Can Dündar, Memet Ali Alabora, Ayşe Pınar Alabora, Ayşe Mücella Yapıcı, Tayfun Kahraman'ın da aralarında olduğu 1'si tutuklu, 6'sı firari toplam 16 şüpheli yargılanıyor. Kahraman, Gezi kalkışmasını yöneten Taksim Dayanışma hareketinin sözcülüğü yapmıştı. (Kenan Kıran/Sabah)