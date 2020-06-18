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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan BM 75. Genel Kurul Başkanlığına seçilen Volkan Bozkır'a tebrik

, BM 75. Genel Kurul Başkanlığına seçilen TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı 'ı tebrik etti. Bakan Berat Albayrak, "Hepimizi gururlandıran yeni görevi ülkemize ve tüm dünyaya hayırlı olsun." dedi.

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Giriş Tarihi: 18.06.2020
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BAKAN ALBAYRAK'TAN VOLKAN BOZKIR'A TEBRİK

, Twitter'dan paylaştığı mesajında "BM 75. Genel Kurul Başkanlığına seçilen TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanımız Volkan Bozkır'ı tebrik ediyorum. Hepimizi gururlandıran yeni görevi ülkemize ve tüm dünyaya hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

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