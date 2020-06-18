Giresun'a atanan eski Iğdır Valisi Enver Ünlü, HDP'li belediyenin yolsuzluğunu anlattı: Oturduğu yerde 10 bin lira maaş alan var!
Son dakika haberi: PKK'nın siyasi uzantısı HDP yani Halkların sözde Demokratik Partisi... Türkiye karşıtı kim varsa onla ittifak yapan Türkiye düşmanlığını kendine şiar edinen ve TBMM'de de terör estiren, sıraları işgal eden parti hakkında yeni sırlar açığa çıkıyor. Iğdır Belediyesi'ne kayyum olarak atandıktan sonra Valiler Kararnamesi ile Giresun'a görevlendirilen Vali Enver Ünlü, veda toplantısında, HDP'li belediyenin yaptığı yolsuzlukları anlattı. Ünlü, "Belediyenin 500 milyon lira borcu ve 350 kamu çalışanı var. Oturduğu yerde 10 bin lira maaş alan var" dedi.
İçişleri Bakanlığı'nca 15 Mayıs'ta görevden alındıktan sonra 'terör örgütü üyesi olmak' suçundan gözaltına alınan Iğdır'ın HDP'li Belediye Başkanı Yaşar Akkuş, 18 Mayıs'ta mahkemece tutuklandı. Bakanlık tarafından Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Iğdır Valisi Enver Ünlü'nün talimatıyla belediyenin birimlerinde başlatılan incelemede, aralarında Yaşar Akkuş'un da bulunduğu 14 kişi hakkında rüşvet ve yolsuzluk iddiasıyla gözaltı kararı verildi.
Yaşar Akkuş tutuklu olduğu için gözaltına alınan 13 şüpheli, adliyeye sevk edildi.
Yaşar Akkuş'un da aralarında bulunduğu 5 şüpheli ile ilgili tutuklama kararı verilirken, 9 kişi serbest bırakıldı.
"RÜŞVETİ BELEDİYE KASASINA KOYMUŞLAR, GAFLETE BAKIN"
Bursa Osmangazi Kaymakamı olarak görev yaptığı 13 Haziran 2017'de Valiler Kararnamesi ile Iğdır Valisi olarak atanan Vali Enver Ünlü, yaklaşık 3 yıl görev yaptıktan sonra 10 Haziran 2020 tarihli kararname ile Giresun Valiliği görevine getirildi.
Valilik toplantı salonunda düzenlenen veda toplantısına katılan Ünlü, Iğdır'a yaptıkları ve yapılacak hizmetler hakkında konuştu.
Ünlü, bir süre önce Başkan Vekili olarak görevlendirildiği belediyedeki yolsuzluklar hakkında da bilgi verdi.
"ALLAH'TAN 8-10 KİŞİ HUZURUNDA OLAY GERÇEKLEŞTİ YOKSA..."
Vali Ünlü, "Aldıkları rüşveti belediyenin kasasına koymuşlar. Gaflete bakın, vurdum duymazlığa bakın. Ne diyeyim ben? Allah'tan 8-10 kişi huzurunda olay gerçekleşti yoksa 'Devlet bize komplo kurdu' derlerdi. Devletin kasasına adam rüşvet parasını koymuş, bakın bu işe. 'Biz halkın iradesi ile geldik' diyorlar. Biz de Cumhurbaşkanı'nın iradesiyle geldik. Halka hizmet ediyoruz. Belediyenin 500 milyon lira borcu var. 350 kamu çalışanı var. Oturduğu yerde 10 bin TL maaş alan var. Belediye batmış, acilen emekliliği dolmuş, bir iş yapmayanlar emekli olmalı" diye konuştu.
Vali Enver Ünlü, polis tarafından gözaltına alınan Yaşar Akkuş'un sosyal medya sitesinde paylaştığı, 'Çalmadık, çırpmadık, yemedik sizlere de yedirmedik. Bu size dert oldu, en büyük gücümüz halkımız ve gülüşümüz. Bu da size dert olsun. Baş eğmedik, eğmeyeceğiz de' sözünü de 'utanmazlık' olarak değerlendirdi.
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