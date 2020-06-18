18 Haziran 2020, Perşembe
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Gaziantep'te DEAŞ'ın sözde kadısı yakalandı! İki askerin şehit edilmesi olayının emrini vermiş

'te terör örgütü 'a yönelik operasyonda, örgütün sözde kadısı olduğu iddia edilen şüpheli gözaltına alındı. Zanlının, 'de iki askerin şehit edilmesi olayının emrini verdiği bildirildi.

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Giriş Tarihi: 18.06.2020 Güncelleme Tarihi: 18.06.2020
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DEAŞ'IN SÖZDE KADISI YAKALANDI!

Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütü 'a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında güvenlik güçlerince yapılan çalışmada, örgütün sözde kadısı olduğu iddia edilen J.A.A'nın 'te olduğu bilgisine ulaşıldı.

Zanlının saklandığı belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

Gözaltına alınan ve geçmiş yıllarda 'de iki askerin şehit edilmesi olayının emrini verdiği bildirilen zanlı, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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