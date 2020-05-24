Mısırlı Hüseyin’in fotoğrafını çekmişti! O ismin soruşturmasında DEAŞ ayrıntısı
Geçtiğimiz yıl Şubat ayında Mısırlı Hüseyin’in kelepçeli fotoğrafını çektiği gerekçesiyle tutuklanan ve ardından serbest bırakılan Muhammed Emin Çelik hakkında yürütülen soruşturmada flaş bir gelişme yaşandı. Sabah Gazetesi'nden Sema Alim Dalgıç'ın haberine göre; Çelik’in cep telefonunda DEAŞ terör örgütü ile ilgili fotoğraf ve ses kayıtları tespit edildi. Tespit ardından şüpheli hakkında ‘Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma’ ve ‘Silahlı Terör Örgütü Propagandası Yapma’ suçlarından dava açıldı.
Türkiye'nin, Mısır'a iade ettiği İhvan mensubu Mısırlı genç Muhammed Abdulhafiz Hüseyin'in, uçakta ters kelepçe takılıp koltuğa bağlanmış haldeki görüntüsü ortaya çıkmıştı. Olaya müdahil olan 8 güvenlik görevlisi açığa alınmıştı.
Güvenlik görevlilerinin açığa alınması ardından fotoğrafı çektiği belirlenen Muhammed Emin Çelik gözaltına alınmıştı. 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik' suçundan tutuklanan Çelik'in tutuklanmasına çok sayıda tepki gelmişti. Çelik, kısa süre sonra tutukluluğuna yapılan itiraz ile serbest bırakılmıştı.
Mısırlı Hüseyin'in fotoğrafını çeken Muhammed Emin Çelik hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma sonucunda farklı bir gelişme yaşandı. Çelik'in cep telefonunda yapılan aramalarda silahlı terör örgütlerine ait olduğu değerlendirilen farklı dillerde marş, ses kayıtları ve fotoğraflara tespit edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Çelik hakkında iddianame düzenlendi. Hazırlanan iddianamede, fotoğrafı çektiği belirlenen Muhammed Emin Çelik'in o dönem verdiği ifadesine yer verildi. Çelik'in 2019'un Şubat ayında yaşanan olayla ilgili; Atatürk Havalimanı'nda bulunan firmada çalıştığını, uçakların temizliğini yapmakla görevli olduğunu, paylaşımlar ile ilgili ise Mısır uyruklu Mohamed Abdelhafez Ahmed Husseın isimli şahsın uçak içerisindeki kelepçeli fotoğrafını Twitter ortamında paylaştığını söylediği kaydedildi.
ÖRGÜT MARŞ VE SES KAYITLARI
İddianamede, Çelik'e ait telefon ve telefona takılı hafıza kartı üzerinde inceleme yapıldığı belirtildi. Yapılan incelemelerde şüpheli Muhammed Emin Çelik ile bir rapor düzenlendi. Raporda, incelenen cihazlarda DEAŞ, El Nusra, Hizbullah, El Kaide, Ahrar-uş Şam, Hamas ve Hizbut Tahrir Silahlı Terör Örgütleri'ne ait olduğu değerlendirilen farklı dillerde marş ve ses kayıtlarının olduğunun anlaşıldığı kaydedildi.
Telefondan çıkan marş ve ses kayıtları ardından şüpheli Çelik'in bahsi geçen terör örgütleri ile irtibatının olup olmadığına yönelik İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne talimat verildiği belirtildi.
İddianamede, emniyet tarafından yapılan titiz çalışma sonucu, Mısırlı Hüseyin ile ilgili provakatif içerikli paylaşımların ilk olarak sosyal paylaşım sitesi Twitter'da Muhammed Emin Çelik tarafından 4 Şubat 2019 tarihinde saat 15.59'da yapıldığı, bahse konu Twitter hesabının Muhammed Emin Çelik tarafından yönetildiğinin değerlendirildiği anlatıldı.
DEAŞ FOTOĞRAFLARI ÇIKTI
İddianamede, Çelik'in incelenen cep telefonunda çok sayıda çatışma bölgeleri ile ilgili fotoğraflar, DEAŞ terör örgütünün infaz fotoğrafları, DEAŞ terör örgütünden tutuklu bulunan ve örgütün fikir-ideolojisi doğrultusunda özellikle sosyal medya üzerinden propagandasını yapan şahısların fotoğraflarının bulunduğu kaydedildi. Şüphelinin ayrıca DEAŞ'ın yürüttüğü Twitter propagandalarına da katıldığının değerlendirildiği belirtildi.
İddianamede, "şüpheli Muhammed Emin Çelik'in elde edilen dijital çözümündeki hususların gösterdiği gibi, DEAŞ Terör Örgütü üyeliği suçunu işlediği, ayrıca söz konusu terör örgütünün cebir ve şiddet yöntemlerini meşru gösterecek sosyal medya paylaşımları nedeniyle terör örgütü propagandası suçunu işlediği kanaatine varılmıştır" denildi.
Şüpheli hakkında 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma' ve 'Silahlı Terör Örgütü Propagandası Yapma' suçlarından ceza talep edildi. Çelik, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.
SEMA ALİM DALGIÇ-SABAH
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