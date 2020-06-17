Son dakika: Milli Savunma Bakanı Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katıldı
Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katıldı. Toplantı yarın da devam edecek.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen NATO Savunma Bakanları toplantısı başladı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yarın da devam edecek toplantıya Milli Savunma Bakanlığı karargahından katılıyor" ifadelerine yer verildi.
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