17 Haziran 2020, Çarşamba
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Son dakika: Milli Savunma Bakanı Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katıldı

Son dakika haberine göre Bakanı , video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen Toplantısı'na katıldı. Toplantı yarın da devam edecek.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.06.2020 Güncelleme Tarihi: 17.06.2020
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BAKAN AKAR KRİTİK TOPLANTIYA KATILDI

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantısı başladı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yarın da devam edecek toplantıya Milli Savunma Bakanlığı karargahından katılıyor" ifadelerine yer verildi.



Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Türk komandosu gücünü bir kez daha gösteriyor SON DAKİKA: MİLLİ SAVUNMA BAKANI HULUSİ AKAR: TÜRK KOMANDOSU GÜCÜNÜ BİR KEZ DAHA GÖSTERİYOR
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