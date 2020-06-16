Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Estonya Savunma Bakanı ile görüştü

Milli Savunma Bakanlığı resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Bakan Akar, Estonya Savunma Bakanı Juri Luik ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede 17-18 Haziran tarihlerinde yapılacak NATO Savunma Bakanları Toplantısı öncesinde NATO ve ikili konular hakkında görüş alışverişinde bulunuldu." ifadelerine yer verildi.