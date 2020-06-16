16 Haziran 2020, Salı
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Estonya Savunma Bakanı ile görüştü

Milli Savunma Bakanı , ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, " ve ikili konular hakkında görüş alışverişinde bulunuldu" ifadelerine yer verildi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.06.2020
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BAKAN AKAR ESTONYALI MEVKİDAŞI İLE GÖRÜŞTÜ

Milli Savunma Bakanlığı resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Bakan Akar, ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede 17-18 Haziran tarihlerinde yapılacak Savunma Bakanları Toplantısı öncesinde NATO ve ikili konular hakkında görüş alışverişinde bulunuldu." ifadelerine yer verildi.

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