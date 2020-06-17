17 Haziran 2020, Çarşamba
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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan önemli kabuller

Son dakika haberine göre Başkan , Aile Çalışma ve , Başkanı , Başkanı , TÜRK-İŞ Başkanı ve HAK-İŞ Başkanı ’ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.

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Giriş Tarihi: 17.06.2020 Güncelleme Tarihi: 17.06.2020
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BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ÖNEMLİ KABULLER

Başkan , 'nde Genel Başkanı 'yi, Aile, Çalışma ve ile beraberindeki Başkanı , Başkanı , Türk-İş Başkanı ve Hak-İş Başkanı 'dan oluşan heyeti, Başkanı 'ı ve Başkanı 'u kabul etti.

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