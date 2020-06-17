Son dakika: Başkan Erdoğan'dan önemli kabuller
Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol, TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay ve HAK-İŞ Başkanı Mahmut Arslan’ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile beraberindeki TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol, Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ve Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan'dan oluşan heyeti, YÖK Başkanı Yekta Saraç'ı ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop'u kabul etti.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- TSK, PKK'yı Pençe-Kaplan ile böyle vurdu
- İSMEK soruşturmasında yeni gelişme!
- Bir ilde daha yasaklandı! Sayı 46 oldu
- Koronavirüs vaka sayısı kaç oldu?
- CHP'li belediyelerde neler oluyor?
- Başkan Erdoğan'dan şehit ailesine taziye mesajı
- Bakan Selçuk'tan flaş LGS açıklaması
- 2020 bekçi alımı ne zaman?
- Karneler ne zaman verilecek?
- İtalyan Bakan'ın Türkiye ziyareti ertelendi
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Türkiye son durum: Koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? 17 Haziran corona virüsü kaç kişi öldü? İşte son gelişmeler
- Jandarma bekçi alımı ne zaman? 2020 bekçilik başvurusu ne zaman başlayacak? Polis Akademisi son gelişmeler
- Tarih belli oldu! Karneler ve diplomalar ne zaman verilecek? Uzaktan eğitim ne zaman bitecek?
- Son dakika: 20-21 Haziran'da sokağa çıkma yasağı var mı? Diyarbakır, Van, Kocaeli, Adana, İstanbul'da...
- Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı ne zaman? Fahrettin Koca saat kaçta açıklama yapacak? Kabine toplantısı ne zaman?
- Son dakika: Şanlıurfa Hilvan'da korkutan deprem! 17 Haziran AFAD son depremler
- Sağlık Bakanlığı KPSS 2020/8 tercih nasıl yapılır? 3000 personel alımı kadro dağılımı ve başvuru şartları
- Sağlık Bakanlığı 250 işçi alımı başvuru: 2020 İŞKUR hastanelere temizlik, güvenlik görevlisi başvuru şartları
- Ziraat Bankası sosyal hayatı destek kredisi anlaşmalı firmalar! 2020 Ziraat destek kredisi başvuru nasıl yapılır?
- Vakıfbank sosyal hayatı destek kredisi yerli üretim yapan anlaşmalı firmalar! Kredi başvurusu nasıl yapılır?
- Halkbank sosyal hayatı destek kredisi anlaşmalı firmalar hangileri? 2020 Halkbank kredi başvurusu nasıl yapılır?
- Giresun 2020 TOKİ kura çekilişi canlı izle: TOKİ Giresun Merkez Aksu 2+1 3+1 kura sonuçları isim listesi sorgulama